L'activité des usines chinoises a augmenté en janvier grâce à une croissance stable de la production, à une logistique plus rapide et à la première hausse des nouvelles commandes à l'exportation depuis juin, ce qui a contribué à porter la confiance des entreprises à son plus haut niveau depuis neuf mois, selon une enquête du secteur privé publiée jeudi.

Ces résultats positifs contrastent toutefois avec une enquête officielle publiée la veille, selon laquelle l'activité manufacturière s'est à nouveau contractée le mois dernier en raison de la faiblesse persistante de la demande.

L'ensemble de ces éléments indique que l'économie reste sous-performante et qu'elle a besoin d'un soutien politique accru.

L'indice PMI manufacturier Caixin/S&P Global est resté à 50,8 en janvier, inchangé par rapport à décembre et dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 50,6. La barre des 50 points sépare la croissance de la contraction.

"L'accélération de la logistique, l'augmentation des achats et la hausse des stocks reflètent l'amélioration de la confiance des entreprises", a déclaré Wang Zhe, économiste principal au Caixin Insight Group.

Cependant, il a noté que l'emploi restait en contraction, que les niveaux de prix étaient modérés et que "les pressions déflationnistes persistaient".

Les décideurs politiques chinois sont confrontés à une tâche ardue lorsqu'ils tentent de revitaliser l'économie face au ralentissement de l'immobilier, aux risques d'endettement des gouvernements locaux, aux pressions déflationnistes et à la tiédeur de la demande à l'étranger.

Le secteur immobilier en crise a reçu un nouveau coup cette semaine après qu'un tribunal de Hong Kong a ordonné la liquidation du promoteur China Evergrande Group, criblé de dettes.

Toutefois, l'enquête Caixin laisse espérer que la demande extérieure commence à s'améliorer, les nouvelles commandes à l'exportation ayant augmenté pour la première fois depuis juin de l'année dernière, bien que de manière marginale.

L'indice des exportations a pu être affecté par le Nouvel An lunaire, qui tombe cette année le 10 février, alors que les usines et les travailleurs se préparent à expédier des marchandises avant les vacances.

En outre, les prévisions d'une demande mondiale plus forte, les investissements prévus, le lancement de nouveaux produits et les efforts d'expansion sur de nouveaux marchés ont conduit la confiance des entreprises manufacturières à son niveau le plus élevé depuis avril de l'année dernière.

Cependant, les usines ont continué à réduire leurs effectifs en janvier, tandis que les efforts déployés pour attirer et obtenir de nouvelles commandes les ont incitées à réduire les prix de vente de leurs produits.

Les pressions déflationnistes accrues ont incité les investisseurs à parier sur un nouvel assouplissement monétaire après que la Chine a annoncé la semaine dernière une forte réduction des réserves bancaires pour soutenir l'économie et un marché boursier en chute libre. (Reportage d'Ellen Zhang et de Ryan Woo ; édition de Shri Navaratnam)