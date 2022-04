La construction a repris dans 95 % des projets de China Evergrande, selon l'unité.

Evergrande a repris les travaux dans 734 développements dans toute la Chine au 27 mars, dont 424 projets qui ont retrouvé un niveau de construction normal, selon un message publié samedi sur le WeChat officiel de l'unité commerciale du promoteur du delta de la rivière des Perles. Le message ne donnait pas de chiffre pour le nombre total de développements d'Evergrande.

Evergrande est le promoteur immobilier le plus endetté au monde, avec plus de 300 milliards de dollars de dettes. Il a du mal à rembourser les détenteurs d'obligations, les banques, les fournisseurs et à livrer des maisons aux acheteurs, incarnant ainsi une industrie hypertrophiée qui souffre de la campagne de désendettement du gouvernement chinois.

Evergrande "continuera à maintenir la construction normale des projets afin de livrer à tout prix les bâtiments aux propriétaires avec une qualité et une quantité garanties", selon le post.

Le président de la société, Hui Ka Yan, a promis à de multiples reprises depuis 2021 que la société reprendrait les travaux de construction à toute vapeur pour assurer la livraison des maisons.

Hui a déclaré au personnel en février que la société visait à livrer 600 000 appartements en 2022, selon une source ayant une connaissance directe de la question et des rapports des médias.

"Avec le soutien ferme du gouvernement provincial, l'activité d'Evergrande dans le delta de la rivière des Perles a travaillé pour accélérer la reprise des travaux et de la production", a déclaré Pearl River Delta dans le post WeChat.