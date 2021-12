La crise immobilière en Chine affecte le secteur de l'acier et constitue un signal d'alarme pour l'économie.

Les problèmes d'endettement d'un grand promoteur immobilier chinois se sont étendus à une artère vitale du moteur industriel du pays - le secteur de l'acier - et ont commencé à se répercuter sur d'autres parties essentielles de la deuxième plus grande économie du monde.

L'extension de la crise des bilans des sociétés immobilières constitue un avertissement pour les décideurs politiques, car un revirement de situation dans le secteur de l'acier aurait des répercussions importantes sur l'économie chinoise, le ciment, le verre et les appareils ménagers étant tous vulnérables à une baisse de la demande.

D'ores et déjà, les prix de l'acier ont baissé par rapport aux sommets atteints au début de l'année en raison d'une baisse de la demande dans le secteur de la construction, qui représente plus de la moitié de la consommation de ce métal, tandis que les cours des actions des sidérurgistes ont également été affectés.

La sensibilité aiguë de l'acier aux flux et reflux de la construction et de l'industrie manufacturière en fait un indicateur très proche de l'économie chinoise, qui a commencé à ralentir à partir du deuxième trimestre https://www.reuters.com/world/china/china-q3-gdp-growth-hits-1-year-low-raising-heat-policymakers-2021-10-17. Les entreprises sidérurgiques sont également de gros employeurs qui soutiennent une vaste chaîne d'approvisionnement.

Les promoteurs immobiliers ont réduit leurs investissements dans des projets afin de conserver des liquidités dans un secteur mis à mal par le durcissement des réglementations en matière d'emprunt qui a englouti des sociétés endettées, notamment China Evergrande Group https://www.reuters.com/business/chinas-kaisa-kicks-off-12-bln-debt-restructuring-after-missing-pay-date-source-2021-12-09 .

"Normalement, nous stockons des produits sidérurgiques en hiver à des prix relativement bas et nous les vendons après les vacances du nouvel an, lorsque la consommation reprend. Mais nous nous abstenons cette année", a déclaré Qi Xiaoliang, un négociant en acier basé à Pékin.

"Il y a encore de l'incertitude sur le marché immobilier pour 2022 et la situation ne devrait pas être complètement inversée avant six à douze mois", a-t-il ajouté.

Au dernier trimestre de 2021, le marché de l'immobilier a pris un nouveau coup, le malaise dans le secteur ayant ébranlé le sentiment déjà faible des acheteurs, le stock de logements invendus dans les 100 plus grandes villes de Chine ayant atteint un niveau record sur cinq ans en novembre.

La demande de logements devrait encore s'atténuer en 2022, frappant les fabricants de produits ménagers en aval.

La production de ciment, un autre matériau de construction, a baissé d'environ 16% pour septembre-novembre en glissement annuel, et a été inférieure par rapport à la même période entre 2017 et 2019. La demande d'excavatrices de terre a également chuté au cours des derniers mois.

L'effet d'entraînement croissant du ralentissement de l'immobilier a également été observé ailleurs. Dans le secteur de l'électroménager, par exemple, la production mensuelle de réfrigérateurs est en baisse depuis mai jusqu'en novembre sur une base annuelle.

RETOURNEMENT DE SITUATION

Les producteurs d'acier ont été parmi les plus performants de l'ensemble de l'économie chinoise au cours des trois premiers trimestres de 2021, les 28 principales usines cotées en Chine ayant empoché plus de 106 milliards de yuans (16,61 milliards de dollars) de bénéfices nets, soit une hausse de 174 % en glissement annuel et de 129 % par rapport à la période pré-pandémique de 2019.

Mais les périodes de prospérité dans le secteur de l'acier sont terminées. La paralysie qui a frappé la gigantesque industrie de la construction en Chine déclenche une contraction rare de l'activité de construction dans tout le pays.

Les nouvelles mises en chantier par surface de plancher se sont contractées par rapport à l'année précédente depuis juillet - leur plus longue série de baisses depuis 2015.

Le ralentissement du secteur immobilier a entamé la production mensuelle d'acier brut de la Chine de plus de 20 % depuis septembre.

Les instruments boursiers de l'acier et les contrats à terme sur matières premières, qui font l'objet d'un suivi étroit, ont saisi ce revirement de situation.

Après avoir gagné environ 90 % jusqu'à la mi-septembre, l'indice CSI des actions du secteur de l'acier a plongé de 27 % depuis lors, tandis que les prix à terme des barres d'armature et du fil machine des matériaux de construction ont chuté de 24 % et 31 % respectivement par rapport à leurs sommets historiques, effaçant presque tous leurs gains cette année.

Alors que les producteurs d'acier freinent des quatre fers, les principaux intrants utilisés dans la fabrication de l'acier ont également subi une correction, les prix à terme du minerai de fer du Dalian Commodity Exchange ayant chuté de plus de 45 % par rapport à leur record de mai.

Les bénéfices bruts pour les barres d'armature en acier ont commencé à baisser par rapport au pic observé fin septembre.

DES PERSPECTIVES INCERTAINES

Les secteurs liés à l'immobilier sont les plus grands contributeurs à l'économie chinoise, représentant 28 % du PIB en 2021, en baisse par rapport à un récent pic de 35 % en 2016.

La part du PIB se décompose en une contribution directe de 7% de l'immobilier et une contribution indirecte de 21% de la construction et par le biais de secteurs le long de la chaîne d'approvisionnement tels que les machines et les équipements, selon Moody's.

Un cabinet de conseil gouvernemental sur l'industrie prévoit que la demande d'acier de la Chine diminuera de 0,7 % en 2022, après une baisse prévue de 4,7 % cette année.

À l'avenir, toute extension des contraintes de crédit "pourrait réduire la demande de métaux utilisés dans la construction, les promoteurs perdant la capacité de payer les matières premières à des prix élevés", ont écrit les analystes de Fitch Solutions dans une récente note aux clients.

Si la contraction des dépenses de construction perdure, elle affectera ensuite les producteurs d'appareils électroménagers et de produits blancs qui constituent une partie essentielle de la base manufacturière critique de la Chine.

"La construction immobilière a été le moteur de l'économie chinoise pendant plus de deux décennies maintenant", a déclaré Frederic Neumann, coresponsable de la recherche économique asiatique chez HSBC.

"L'activité de construction étant susceptible de rester déprimée pendant un certain temps, la croissance va inévitablement rétrograder d'une vitesse ou deux." (1 $ = 6,3813 yuan renminbi chinois)