Le sort du groupe China Evergrande sera mis à l'épreuve lundi, lorsque la Haute Cour de Hong Kong entendra une demande de mise en liquidation du promoteur immobilier en difficulté, près de deux ans après qu'il a manqué à ses obligations.

Evergrande travaillait depuis plus d'un an et demi sur une proposition de restructuration de sa dette offshore, mais ses plans ont été remis en cause le mois dernier lorsque le fondateur milliardaire Hui Ka Yan a confirmé qu'il faisait l'objet d'une enquête pour des activités criminelles présumées.

Le juge pourrait ordonner la liquidation de la société ou ajourner l'affaire pour obtenir de nouvelles informations.

Une liquidation d'Evergrande, dont les actifs totaux s'élevaient à 240 milliards de dollars à la fin du mois de juin, provoquerait une nouvelle onde de choc sur des marchés financiers déjà fragiles, mais ne devrait avoir que peu d'impact immédiat sur les activités de l'entreprise, notamment sur ses nombreux projets de construction de logements.

Evergrande n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Promoteur immobilier le plus endetté au monde, avec un passif total de plus de 300 milliards de dollars, Evergrande a fait défaut sur sa dette offshore à la fin de 2021 et est devenu la figure emblématique d'une crise de la dette qui a depuis lors englouti le secteur immobilier chinois.

Evergrande a révélé que l'enquête sur

son fondateur

et l'une de ses principales filiales le mois dernier, et les autorités de régulation continentales lui ont interdit d'émettre de nouvelles obligations en dollars, un élément crucial du plan de restructuration. Elle a également annulé les votes des créanciers initialement prévus à la fin du mois dernier.

Top Shine, un investisseur dans Fangchebao, une filiale d'Evergrande, a déposé une demande de mise en liquidation en juin 2022 parce qu'il estimait qu'Evergrande n'avait pas respecté un accord de rachat des actions que l'investisseur avait achetées dans la filiale.