* CHINA EVERGRANDE CEO : LES OPÉRATIONS DU GROUPE SONT CONFRONTÉES À D'ÉNORMES DIFFICULTÉS, LES RESSOURCES SONT EXTRÊMEMENT LIMITÉES ET LE VOTE PRÉLIMINAIRE DES CRÉANCIERS N'A PAS RÉPONDU AUX ATTENTES - LOCAL MEDIA
* CHINA EVERGRANDE CEO : ASSURERA UN FONCTIONNEMENT NORMAL ET COOPÉRERA AVEC LE DEMANDEUR DE LIQUIDATION CONFORMÉMENT À LA LOI - MÉDIAS CHINOIS
* CHINA EVERGRANDE CEO : L'ORDRE DE LIQUIDATION OFFSHORE DU GROUPE CHINA EVERGRANDE COTÉ À HK N'AFFECTERA PAS LE FONCTIONNEMENT DES AUTRES UNITÉS ONSHORE ET OFFSHORE - MÉDIAS CHINOIS
* LE PDG DU GROUPE CHINA EVERGRANDE : LA COMPAGNIE PROTÈGERA LES ACTIVITÉS ONSHORE ET ASSURERA LA LIVRAISON À DOMICILE - MÉDIAS CHINOIS
Texte source (rapport de la salle de presse de Pékin)