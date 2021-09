Le dollar grimpe alors que l'incertitude plane sur Evergrande

China Evergrande Group doit 305 milliards de dollars et est à court de liquidités. Il n'a pas respecté l'échéance de jeudi pour payer 83,5 millions de dollars et les investisseurs se demandent s'il pourra effectuer le paiement avant l'expiration d'un délai de grâce de 30 jours. L'effondrement de l'entreprise pourrait créer des risques systémiques pour le système financier chinois.

Le dollar, valeur refuge, a enregistré jeudi sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis environ un mois, après que Pékin a injecté de nouvelles liquidités dans le système financier et qu'Evergrande a annoncé qu'elle effectuerait les paiements d'intérêts sur une obligation onshore.

Cette baisse est intervenue un jour après que le billet vert a été soutenu par l'annonce faite mercredi par la Réserve fédérale américaine, selon laquelle elle commencera probablement à réduire ses achats mensuels d'obligations dès novembre, et a indiqué que les hausses de taux d'intérêt pourraient suivre plus tôt que prévu, la banque centrale s'éloignant de ses politiques de crise pandémique.

"Nous sommes dans l'une des situations, et cela n'arrive pas toujours, où le dollar est le bénéficiaire d'idées multiples", a déclaré Joseph Trevisani, analyste principal chez FXStreet.com.

"L'économie américaine semble meilleure que celle de la plupart de ses concurrents, il y a une crainte persistante au sujet d'Evergrande et de ce qui se passe dans l'économie et le système politique chinois peu transparents, et la Fed semble enfin prête."

Le Dollar Index a progressé de 0,291%, l'euro a baissé de 0,25% à 1,1707$.

Le président de la Fed de Kansas City, Esther George, a déclaré que le marché du travail américain avait déjà satisfait au test de la banque centrale visant à réduire ses achats mensuels d'obligations, et que la discussion devrait maintenant porter sur la manière dont sa détention massive d'obligations pourrait compliquer la décision sur le moment de relever les taux.

Dans les remarques préparées lors d'une séance d'écoute avec un large éventail d'acteurs économiques, le président de la Fed, Jerome Powell, n'a pas développé ses propres perspectives économiques ou de politique monétaire, qu'il avait exposées à la fin de la réunion de deux jours de la Fed mercredi.

La livre sterling s'est affaiblie au lendemain des commentaires bellicistes de la Banque d'Angleterre, qui ont permis à la livre de réaliser sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis le 23 août.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,38% par rapport au billet vert, à 110,73 par dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,3675 dollar, en baisse de 0,30% sur la journée.

Les cryptomonnaies se sont effondrées après que les régulateurs les plus puissants de Chine ont renforcé la répression du pays contre les actifs numériques, avec une interdiction générale de toutes les transactions et de l'exploitation minière de cryptomonnaies.

Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie du monde, a chuté de 6,12 % à 42 154,72 dollars.

Les petites pièces, qui évoluent généralement en tandem avec le bitcoin, ont également chuté. L'Ether a chuté de 8,43 % à 2 888,00 $ et le XRP de 7,2639757 % à 0,93 $.

========================================================

Cours acheteur des devises à 10h19 (1419 GMT)

Description RIC Dernière clôture U.S. Pct Change YTD Pct High Bid Low Bid

Variation précédente

Session

Dollar Index

93.3690 93.1040 +0.29% 3.765% +93.4210 +93.0430

Euro/Dollar

$1.1707 $1.1738 -0.26% -4.18% +$1.1747 +$1.1701

Dollar/Yen

110.7300 110.3300 +0.36% +7.17% +110.7300 +110.2000

Euro/Yen

129.64 129.49 +0.12% +2.14% +129.7600 +129.3900

Dollar/Suisse

0.9255 0.9247 +0.12% +4.65% +0.9260 +0.9225

Sterling/Dollar

$1.3675 $1.3723 -0.34% +0.10% +$1.3736 +$1.3660

Dollar/Canadien

1.2696 1.2658 +0.31% -0.29% +1.2730 +1.2644

Aussie/Dollar

$0.7246 $0.7297 -0.69% -5.80% +$0.7316 +$0.7237

Euro/Suisse

1.0835 1.0850 -0.14% +0.26% +1.0864 +1.0822

Euro/Sterling

0.8558 0.8553 +0.06% -4.24% +0.8572 +0.8550

NZ

Dollar/Dollar 0,7007 0,7070 -0,86% -2,40% +$0,7080 +$0,7006

Dollar/Norvège

8.6150 8.5835 +0.25% +0.21% +8.6280 +8.5790

Euro/Norvège

10.0868 10.0694 +0.17% -3.63% +10.1029 +10.0610

Dollar/Suède

8.6598 8.6171 +0.12% +5.65% +8.6654 +8.6218

Euro/Suède

10.1395 10.1277 +0.12% +0.63% +10.1447 +10.1218