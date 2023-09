Se mêlant aux représentants du pouvoir lors des célébrations du centenaire du parti communiste chinois, le 1er juillet 2021, Hui Ka Yan, rayonnant, n'a montré aucun signe que son entreprise, China Evergrande Group, était confrontée à des pressions croissantes pour payer ses dettes.

Hui, vêtu d'un costume bleu marine et d'une chemise à col ouvert, avait l'air détendu alors qu'il se tenait sur un podium surplombant les festivités sur la place Tiananmen, une invitation que beaucoup considèrent comme une manifestation officielle de soutien à l'homme d'affaires milliardaire.

Un mois plus tôt, le président du groupe Evergrande avait organisé une rare réunion avec plus de 1 000 fournisseurs et était une fois de plus entouré de l'élite économique, alors qu'il parlait de ses objectifs de désendettement.

Deux ans plus tard, M. Hui, qui a fondé Evergrande en 1996 dans la ville méridionale de Guangzhou, fait l'objet d'une surveillance policière, comme l'a rapporté Bloomberg News mercredi, et son empire immobilier risque de plus en plus d'être liquidé.

Une personne proche d'Evergrande a déclaré que M. Hui avait cessé de contacter le personnel au cours des derniers jours, tandis qu'une source de l'industrie a déclaré qu'il était devenu totalement inaccessible. Tous deux ont refusé d'être identifiés car ils n'étaient pas autorisés à parler aux médias.

Les porte-parole d'Evergrande, du département de la police de la province de Guangdong, dont la capitale est Guangzhou, et du ministère de la sécurité publique n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le passif total d'Evergrande s'élève à plus de 300 milliards de dollars, soit à peu près le produit intérieur brut de la Finlande, et les problèmes du promoteur le plus endetté du monde se sont rapidement aggravés cette semaine.

La société, qui cherche à obtenir l'approbation de ses créanciers pour un plan de restructuration de sa dette offshore, a déclaré dimanche qu'elle n'était pas en mesure d'émettre de nouveaux emprunts en raison d'une enquête sur sa principale unité chinoise, ce qui complique encore sa proposition de restructuration.

Reuters a rapporté mardi qu'un important groupe de créanciers offshore d'Evergrande prévoyait de se joindre à une requête de liquidation judiciaire déposée contre le promoteur s'il ne présentait pas un nouveau plan de restructuration de la dette d'ici la fin du mois d'octobre.

Cet ancien technicien de l'acier de 64 ans, élevé par sa grand-mère dans un village rural de la province centrale du Henan, a bâti sa fortune grâce à des logements à bas prix.

Sous la direction de M. Hui, le promoteur immobilier s'est développé de manière agressive en contractant des emprunts pour financer ses achats de terrains et en vendant des logements à des marges plus faibles pour un chiffre d'affaires rapide. Evergrande s'est donné pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires annuel de 700 milliards de yuans (95,8 milliards de dollars) d'ici à 2020.

En 2017, Hui était l'homme le plus riche d'Asie avec une valeur nette de 45,3 milliards de dollars, selon Forbes. Aujourd'hui, sa valeur nette est estimée à 3,2 milliards de dollars.

Hui était connu pour garder un profil public bas et être un bourreau de travail, qui exigeait parfois que les autres suivent son style de travail, ont déclaré trois employés à Reuters.

Il fixait également des objectifs ambitieux ; lorsque les investisseurs et les journalistes l'ont interrogé au cours de la dernière décennie sur ses projets à fort effet de levier, Hui a déclaré que le chiffre d'affaires élevé d'Evergrande et la valeur de ses actifs étaient suffisants pour couvrir ses dettes.

POKER PALS

M. Hui n'a pas hésité à se lancer dans de nouvelles entreprises, notamment pour soutenir les objectifs plus vastes de la Chine. Il s'est intéressé aux voitures électriques et au football, deux passions du président chinois Xi Jinping.

En dehors de la Chine continentale, Hui a côtoyé des magnats de Hong Kong. Avec eux, il est devenu l'un des principaux membres du "club de poker", un cercle très fermé de magnats qui réalisent souvent des opérations d'investissement ensemble, selon trois personnes connaissant bien le club.

"Il a perdu sciemment beaucoup d'argent dans les jeux et s'est attiré l'affection de Cheng", a déclaré l'une des personnes informées par les magnats, en référence au défunt fondateur de New World Development, Cheng Yu Tung.

Cheng a injecté 150 millions de dollars dans Evergrande un an avant son introduction en bourse à Hong Kong en 2009, selon le prospectus d'introduction en bourse d'Evergrande, l'aidant ainsi à surmonter la crise financière consécutive à son expansion agressive,

Les entreprises de Hui, grevées de dettes, ont inquiété les régulateurs qui avaient averti Evergrande de mettre de l'ordre dans ses affaires par crainte d'une contagion.

S'exprimant lors des China Charity Awards 2018 en tant que lauréat pour la 8e année consécutive, Hui a déclaré qu'Evergrande avait payé des impôts pour un total de 185 milliards de yuans au cours des 22 dernières années et fait des dons pour plus de 10 milliards de yuans.

"Sans la politique du pays visant à réformer l'enseignement supérieur, je n'aurais pas pu quitter le village. Si le pays ne m'avait pas accordé une bourse de 14 yuans par mois, je n'aurais pas pu terminer mes études universitaires", a déclaré Mme Hui.

"Sans la bonne politique de réforme et d'ouverture du pays, Evergrande n'aurait pas ce qu'elle a aujourd'hui. Par conséquent, tout ce qu'Evergrande et moi-même avons, nous le devons au Parti, au pays et à la société.

(1 $ = 7,3085 yuans chinois renminbi)