China Evergrande Group, anciennement Evergrande Real Estate Group Limited, a pour principale activité le développement immobilier. La société exerce ses activités par le biais de quatre segments : Développement immobilier, Investissement immobilier, Gestion immobilière et Autres activités. Le segment Autres activités est engagé dans la construction immobilière, la fourniture de services hôteliers et d'autres services liés au développement immobilier, l'assurance et les produits de consommation rapide. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société est également engagée dans la production d'eau minérale et la production alimentaire.

Secteur Développement et opérations immobilières