La liquidation du géant immobilier Evergrande dépend de la reconnaissance par les autorités chinoises de la décision d'un tribunal de Hong Kong, décision qui pourrait également avoir une incidence sur la position de la ville en tant que centre financier mondial, ont déclaré des juristes.

Lundi, un tribunal de Hong Kong a ordonné la liquidation du groupe China Evergrande, le promoteur immobilier le plus endetté au monde avec près de 300 milliards de dollars de dettes, après environ 18 mois de négociations infructueuses avec des créanciers étrangers.

Les créanciers offshore s'attendent à ce que le liquidateur d'Evergrande, Alvarez & Marsal (A&M), propose d'abord un nouveau plan de restructuration de la dette offshore, et ne procède à la liquidation de la société que s'il n'y a pas d'accord à ce sujet, ont déclaré deux sources à Reuters.

"Généralement, il est préférable pour un liquidateur de restructurer la société plutôt que de la liquider, si cela peut être fait avec succès", a déclaré Derek Lai, responsable mondial de l'insolvabilité chez Deloitte. "Les créanciers peuvent généralement obtenir un meilleur recouvrement de cette manière.

Evergrande a fait défaut sur sa dette en 2021 et a travaillé sur un certain nombre de propositions de restructuration qui ont échoué après que le gouvernement chinois a déclaré qu'il n'était pas en mesure d'émettre de nouvelles dettes étant donné que son unité terrestre phare et son président faisaient l'objet d'une enquête.

Linda Chan, juge à la Haute Cour de Hong Kong, qui a rendu l'ordonnance de lundi, a déclaré qu'un liquidateur reprenant la gestion d'Evergrande pourrait contribuer à lever cet obstacle réglementaire, ouvrant ainsi la voie à un nouveau plan de restructuration.

STABILITÉ SOCIALE

Compte tenu de la taille d'Evergrande et de l'impact potentiel sur la stabilité sociale de la colère des acheteurs qui ont payé pour des maisons non achevées et non livrées, les négociations sur la restructuration devraient impliquer des communications étroites avec les autorités de Pékin et de Guangzhou, où Evergrande est basée, ainsi qu'avec les régulateurs, notamment la China Securities Regulatory Commission (Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) et la National Development and Reform Commission (Commission nationale pour le développement et la réforme).

Si les négociations avec les créanciers échouent, l'avancement et le rythme de la liquidation d'Evergrande dépendront de la reconnaissance ou non du jugement de Hong Kong par les tribunaux du continent. Cette reconnaissance permettrait aux créanciers de saisir les actifs chinois non gagés, une procédure qui pourrait prendre plusieurs années, selon les avocats.

La majeure partie de ces actifs onshore sont des terrains et des projets immobiliers qui ont été donnés en garantie à des créanciers onshore, notamment des banques et des partenaires commerciaux, ce qui pourrait créer un conflit entre eux et les créanciers offshore.

"Les tribunaux de la RPC peuvent refuser de reconnaître ou d'aider les liquidateurs de Hong Kong de plusieurs façons dans le cadre du protocole transfrontalier", a déclaré Jonathan Leitch, associé de Hogan Lovells à Hong Kong. "Les tribunaux de la RPC peuvent refuser de reconnaître ou d'aider les liquidateurs de Hong Kong pour un certain nombre de raisons dans le cadre du protocole transfrontalier", a déclaré Jonathan Leitch, associé de Hogan Lovells à Hong Kong.

La Chine a mis en place un programme pilote en 2021 dans le cadre duquel les tribunaux de Shanghai, Xiamen et Shenzhen peuvent reconnaître les procédures d'insolvabilité ordonnées par Hong Kong.

Toutefois, comme Evergrande a son siège à Guangzhou et qu'une grande partie de ses 240 milliards de dollars d'actifs sont répartis dans toute la Chine, le liquidateur devra s'adresser aux tribunaux de chaque ville où les filiales d'Evergrande sont implantées pour tenter d'en prendre le contrôle.

Les tribunaux de Hong Kong ont déjà prononcé de nombreux ordres de liquidation à l'encontre d'entreprises chinoises et la procédure transfrontalière a constitué un défi pour beaucoup d'entre elles.

M. Lai, de Deloitte, qui a été impliqué dans un certain nombre de cas de liquidation, a déclaré qu'il y avait eu des incidents où les gouvernements locaux avaient traité les créanciers offshore de manière injuste, mais que le processus s'était déroulé plus facilement lorsque les gouvernements provinciaux étaient intervenus pour apporter leur aide.

"Il serait très encourageant pour les créanciers internationaux de voir une reconnaissance rapide de la part des tribunaux du continent, ce qui pourrait les aider à rétablir la confiance dans Hong Kong en tant que centre financier régional et plaque tournante pour les investissements en Chine", a déclaré Lance Jiang, associé du cabinet d'avocats Ashurst.

BOUGER RAPIDEMENT

Après sa nomination en tant que liquidateur lundi, A&M a déclaré qu'elle se rendrait immédiatement au siège d'Evergrande.

"Nous allons rencontrer les dirigeants de la société pour comprendre les affaires de la société et déterminer les prochaines étapes qui serviront au mieux les intérêts des créanciers et des autres parties prenantes", a déclaré un porte-parole d'A&M à Reuters.

A&M est une société internationale spécialisée dans le conseil financier et la restructuration. Elle a obtenu un mandat de conseil du gouvernement suisse en avril dernier, dans le cadre du sauvetage du Crédit Suisse.

Deux représentants de la société ont également participé à la restructuration de Luckin Coffee Inc, alors cotée au Nasdaq, en tant que liquidateurs provisoires conjoints après la révélation d'un scandale comptable au sein de l'entreprise en 2020. (Reportage de Scott Murdoch à Sydney, Clare Jim et Xie Yu à Hong Kong ; rédaction d'Anne Marie Roantree et Lincoln Feast).