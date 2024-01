Les actions chinoises ont chuté mardi malgré les mesures prises par les régulateurs pour renforcer la confiance du marché, le sentiment restant fragile après la liquidation du géant de l'immobilier China Evergrande, qui a porté un nouveau coup au marché de l'immobilier de Pékin, en proie à des difficultés.

** L'indice des valeurs vedettes a baissé de 0,8 % et le Shanghai Composite a glissé de 0,6 % à la mi-journée.

** L'indice Hang Seng de Hong Kong a reculé de 2 % et l'indice Hang Seng China Enterprises a perdu 2,2 %.

** Les actions asiatiques ont également été tirées vers le bas par les marchés chinois, tandis que les tensions géopolitiques croissantes ont soutenu les prix du pétrole et maintenu l'appétit pour le risque à l'approche de la réunion de la Réserve fédérale américaine.

** Un tribunal de Hong Kong a ordonné lundi la liquidation du géant de l'immobilier China Evergrande Group.

** Le dirigeant de Hong Kong a confirmé mardi son intention d'adopter prochainement de nouvelles lois sur la sécurité nationale afin de compléter la législation radicale que Pékin a imposée à la ville en 2020.

** Certains hommes d'affaires, diplomates et universitaires suivent de près l'évolution de la situation, estimant que la perspective de nouvelles lois ciblant l'espionnage, les secrets d'État et l'influence étrangère, connues sous le nom d'article 23, pourrait avoir un impact profond sur le centre financier mondial.

** Les géants de la technologie cotés à Hong Kong ont perdu 2,7 % et les promoteurs immobiliers du continent ont chuté de 3,5 %.

** Sur les marchés terrestres, les actions des secteurs de l'alimentation et des boissons et des semi-conducteurs ont perdu plus de 2 % chacune et ont été à l'origine de la baisse.

** Ting Lu, économiste en chef pour la Chine chez Nomura, a déclaré que le dernier creux économique est susceptible de s'aggraver au printemps, et que Pékin pourrait encore avoir besoin de trouver les mesures les plus efficaces pour prévenir les spirales descendantes.

** Le rendement des obligations d'État chinoises à 10 ans a chuté à son niveau le plus bas depuis plus de deux décennies, les investisseurs s'attendant toujours à un assouplissement de la politique pour stimuler la reprise économique après que la Chine a annoncé une réduction des réserves bancaires la semaine dernière.

** Les rendements des obligations d'État chinoises à 10 ans sont passés sous la barre des 2,47 %, leur niveau le plus bas depuis juin 2002.