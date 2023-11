Les actions chinoises sont restées stables jeudi après que les dernières données sur les prix à la consommation ont ravivé les inquiétudes sur la reprise, tandis que les investisseurs ont pris en compte l'évolution du secteur immobilier et d'autres mesures de relance.

L'indice CSI 300 et l'indice composite de Shanghai ont vacillé dans la matinée et ont clôturé à la mi-journée sur des niveaux inchangés. L'indice Hang Seng de Hong Kong a légèrement baissé de 0,3 %.

Les données ont montré que les prix à la consommation en Chine sont retournés à la contraction et que la déflation au niveau des usines a persisté en octobre alors que la demande intérieure est en difficulté, jetant une ombre sur les perspectives d'une reprise plus large dans la deuxième plus grande économie du monde.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a chuté de 0,2 % en octobre par rapport à l'année précédente, plus rapidement que prévu.

"Ce que nous observons aujourd'hui est principalement le résultat d'un excès d'offre, plutôt que d'un effondrement de la demande", a déclaré Robert Carnell, responsable régional de la recherche pour l'Asie-Pacifique chez ING.

Les analystes ont déclaré que le sentiment général des investisseurs se redressait légèrement, les données économiques de la Chine montrant des signes de stabilisation et les États-Unis faisant une pause dans la hausse des taux d'intérêt.

Cependant, les actions du géant chinois de l'immobilier Country Garden ont chuté de plus de 7 % dans les échanges volatils de la matinée, abandonnant une partie des gains importants de la veille à la suite d'un rapport selon lequel Pékin aurait demandé à Ping An Insurance Group de prendre une participation de contrôle dans le constructeur de maisons en difficulté.

Les valeurs immobilières ont augmenté mercredi en fin de journée après que Reuters a rapporté que le Conseil d'État chinois avait demandé au gouvernement local de la province de Guangdong d'aider à organiser le sauvetage de Country Garden par Ping An.

Ping An a ensuite déclaré à Reuters qu'il n'avait "pas été invité par le gouvernement à reprendre Country Garden".

Les actions d'autres promoteurs chinois étaient en baisse, l'indice Hang Seng Mainland Properties ayant perdu 3,7 %, sous l'effet d'un recul des actions de China Evergrande Group et de CIFI Holdings.

Les actions de Ping An cotées à Hong Kong ont chuté de 1,6 %, tandis que ses actions A sur le continent ont baissé de près de 3 %.

Les actifs toxiques ou les sociétés en faillite sont généralement confiés à des gestionnaires d'actifs en difficulté en Chine, ont indiqué les analystes de BofA dans une note.

L'expérience passée montre que Ping An "hésite probablement à s'impliquer dans les opérations de la société (immobilière) et à prendre des responsabilités excessives", ce qui pourrait avoir un impact sur sa stabilité financière, ont-ils dit. (Reportage de Summer Zhen ; Rédaction de Lincoln Feast et Muralikumar Anantharaman)