Les actions du groupe China Evergrande ont chuté pour la deuxième séance consécutive mardi, perdant jusqu'à 8 % après qu'une unité du promoteur immobilier en difficulté n'ait pas remboursé une obligation onshore.

La principale unité domestique d'Evergrande, Hengda Real Estate Group, a déclaré dans une déclaration à la bourse de Shenzhen tard lundi qu'elle n'avait pas payé le principal et les intérêts d'une obligation de 4 milliards de yuans (547 millions de dollars) qui était due pour le 25 septembre.

Cette nouvelle intervient après qu'Evergrande a déclaré le week-end dernier qu'elle n'était pas en mesure d'émettre de nouvelles dettes en raison d'une enquête en cours sur Hengda, ce qui a fait chuter le cours de l'action d'Evergrande de 22 % lundi.

Hengda a déclaré qu'elle négocierait activement avec les détenteurs d'obligations afin de parvenir à une solution le plus rapidement possible, tout en s'efforçant de résoudre les risques liés à la dette et de préserver les droits et les intérêts des créanciers.

Ce non-paiement est le dernier revers en date pour Evergrande, qui est passé d'une crise à l'autre depuis que ses difficultés financières ont été rendues publiques en 2021 et qu'elle a fait défaut sur ses obligations au titre de la dette offshore plus tard dans l'année.

Evergrande a cherché à obtenir l'approbation de ses créanciers pour ses propositions de restructuration de la dette offshore d'une valeur de 31,7 milliards de dollars, qui comprend des obligations, des garanties et des obligations de rachat.

Dans le cadre du plan dévoilé en mars de cette année, Evergrande a proposé plusieurs options aux créanciers offshore, notamment l'échange d'une partie de leurs créances contre de nouvelles obligations d'une durée de 10 à 12 ans.

(1 $ = 7,3102 yuans) (Reportage de Donny Kwok ; Rédaction de Sumeet Chatterjee et Edwina Gibbs)