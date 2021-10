Les analystes du cuivre revoient leurs perspectives en raison de la double ruine de la demande chinoise

Les analystes du cuivre revoient leurs prévisions de prix pour le métal rouge après des perturbations simultanées dans deux secteurs clés en Chine qui représentent ensemble plus de la moitié de la demande de cuivre du pays.

L'effondrement d'un grand promoteur immobilier chinois, qui a suscité des inquiétudes quant à l'endettement du secteur de la construction, et la pénurie de charbon, qui a réduit l'approvisionnement en électricité des fabricants, constituent des facteurs baissiers pour le cuivre à court terme, selon les analystes.

La Chine est le plus grand utilisateur de cuivre au monde, représentant environ 50 % de la consommation mondiale, de sorte qu'un bouleversement de l'équilibre de son marché du cuivre a des répercussions mondiales.

Les prévisions d'une forte demande de cuivre dans le cadre de la transition énergétique mondiale, qu'il s'agisse de stations de recharge ou de centrales solaires, pourraient compenser cette perspective à court terme. Selon les données de la société de conseil CRU Group, la consommation de cuivre par les secteurs de l'énergie verte devrait être multipliée par cinq dans les dix années à venir, jusqu'en 2030.

"Baissier à court terme, haussier à long terme est certainement une bonne façon de résumer la situation. La dynamique de la demande à long terme est excellente. Mais la demande cyclique à court terme est clairement une préoccupation", a déclaré Colin Hamilton, directeur général de BMO Capital Markets.

Les prix de référence du cuivre à trois mois au LME ont été largement bloqués dans une fourchette étroite de 9 000 à 10 000 dollars par tonne au cours des quatre derniers mois, mais M. Hamilton les voit baisser d'environ 1 000 dollars par tonne à partir de maintenant, soit de plus de 10 %, en raison d'une utilisation plus faible à court terme en Chine.

"Je serais probablement plus dans le camp des 8 000 $ que dans celui des 9 000 $", a-t-il déclaré.

DOUBLE WHAMMY

Autrefois le promoteur immobilier le plus vendu en Chine, China Evergrande Group est confronté à l'une des plus importantes restructurations de dettes jamais réalisées dans le pays, avec plus de 300 milliards de dollars de passif.

L'effondrement possible d'un constructeur et emprunteur aussi prestigieux a fait craindre une contagion de https://www.reuters.com/world/china/china-property-sector-woes-deepen-markets-await-evergrande-deal-2021-10-05 au reste du vaste secteur immobilier chinois, un consommateur de cuivre massif qui pourrait être entravé par un resserrement durable du crédit.

Dans le même temps, les restrictions prolongées de la consommation d'électricité en Chine https://www.reuters.com/world/china/china-power-crunch-slams-factories-coal-lobby-warns-not-optimistic-supply-2021-09-30 ont fait naître des incertitudes quant à l'ampleur et à la durée des restrictions imposées à l'industrie manufacturière, après la chute inattendue de l'activité industrielle en septembre.

Les machines, la climatisation, les réfrigérateurs et d'autres biens de consommation durables représentent ensemble 42 % de l'utilisation finale du cuivre en Chine et la construction en représente 22 %, selon les données du CRU, tandis que l'électricité en représente 22 % et le transport 8 %.

"L'affaiblissement du secteur de la construction, le resserrement du crédit, la crise d'Evergrande et la pénurie d'électricité en Chine sont autant de vents contraires qui pèsent sur les prix du cuivre", a déclaré Soni Kumari, analyste chez ANZ.

Les analystes de Citi ont récemment réduit leurs prévisions de prix pour le cuivre à 8 200 dollars la tonne pour les trois prochains mois, contre 8 800 dollars précédemment, et à 8 600 dollars pour le premier trimestre de 2022, contre 9 000 dollars.

ACHETER LE CREUX DE LA VAGUE ?

Si la plupart des analystes s'accordent sur les perspectives plus molles de la demande à court terme, certains attendent encore des preuves de réduction de la consommation avant d'ajuster les prévisions.

"Pour corroborer l'idée d'une destruction de la demande de cuivre (par la réduction de la consommation d'électricité), nous devrons attendre davantage de données et de preuves après le retour du marché des vacances", a déclaré Wenyu Yao, analyste chez ING, faisant référence à la pause de la Golden Week en Chine du 1er au 7 octobre.

Les stocks serrés de cuivre en Chine apportent également un contrepoids à la situation macroéconomique générale, limitant le pessimisme du marché.

Les stocks des entrepôts du Shanghai Futures Exchange <CU-STX-SGH> ont chuté de quelque 80 % depuis mai pour atteindre leur plus bas niveau depuis juin 2009, portant les stocks "visibles", qui comprennent les stocks des entrepôts du LME <MCUSTX-TOTAL> et des entrepôts sous douane chinois <SMM-CUR-BON>, à un niveau record, selon les données de Refinitiv Eikon.

"Ce qui a été clair pour les investisseurs, ce sont les stocks les plus bas depuis plusieurs années sur le marché terrestre, qui font partie de la micro positivité ", a déclaré Yao.

En effet, toute secousse à court terme des prix du cuivre est susceptible d'être considérée par certains comme une opportunité d'achat plutôt que comme un signal de faiblesse durable du marché.

ANZ prévoit que le cuivre atteindra 10 000 dollars la tonne vers la fin de 2021, tandis qu'ING voit des prix moyens de 9 200 dollars au quatrième trimestre.

"Nous croyons toujours fermement à un super-cycle du cuivre et nous considérons que le cuivre présente une forte opportunité d'achat pour les investisseurs à moyen et long terme au cours des 3 à 6 prochains mois", ont déclaré les analystes de Citi.