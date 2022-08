Les détenteurs d'obligations de China Evergrande proposent leur propre plan de restructuration de la dette - FT

Avec plus de 300 milliards de dollars de passif, Evergrande, autrefois le promoteur le plus vendu de Chine, a été au centre de la crise et son plan de restructuration de la dette est considéré comme un modèle possible pour les autres.

Les détenteurs d'obligations ont soumis une proposition définissant un cadre pour restructurer les 20 milliards de dollars de dettes étrangères d'Evergrande au cours des derniers jours, après que la société ait manqué une date limite en juillet pour présenter un plan visant à faire face à ses dettes colossales, selon le rapport.

Les créanciers étrangers ont également proposé que le président d'Evergrande, Hui Ka Yan, achète de nouvelles actions émises par la société et utilise le capital pour rembourser une partie de ses dettes offshore, ajoute le rapport. (https://on.ft.com/3TrZOcY)

Evergrande a déclaré en juillet qu'il proposerait à ses créanciers étrangers des paquets d'actifs qui pourraient inclure des actions dans deux unités cotées à l'étranger comme édulcorant.

Evergrande n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.