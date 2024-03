Les liquidateurs de China Evergrande ont engagé trois cabinets d'avocats pour les conseiller dans la procédure de liquidation du géant immobilier en difficulté, selon des sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

Le cabinet international Clifford Chance et les cabinets hongkongais Tanner De Witt et Karas So ont été récemment mandatés pour fournir des conseils juridiques sur la liquidation, qui est en cours depuis environ six semaines, ont ajouté les personnes.

Les directeurs généraux d'Alvarez et Marsal (A&M), Tiffany Wong et Eddie Middleton, ont été nommés liquidateurs par un juge de Hong Kong le 29 janvier, mettant ainsi fin à plus de 18 mois de négociations entre l'entreprise et les détenteurs d'obligations offshore.

L'entreprise basée à Guangzhou était considérée comme le promoteur le plus endetté au monde, avec plus de 300 milliards de dollars de dettes totales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières.

La liquidation d'Evergrande a été ordonnée après qu'elle a été incapable de proposer un plan de restructuration concret, plus de deux ans après le défaut de paiement de sa dette offshore et à la suite de plusieurs audiences judiciaires.

Les sources n'ont pas pu être identifiées en raison de la confidentialité des informations.

Karas So, qui travaille en association avec le cabinet londonien Mishcon de Reya, s'est refusé à tout commentaire.

Wong and Middleton, A&M, Clifford Chance et Tanner De Witt n'ont pas souhaité faire de commentaires.

Evergrande n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les avocats chargés de l'affaire rechercheront, entre autres, des preuves d'actes répréhensibles et de négligence au sein de l'entreprise, de sa direction et de ses conseillers externes, qui auraient pu conduire Evergrande à ne pas honorer sa dette, ont indiqué les sources.

La liquidation d'Evergrande pourrait durer plus de dix ans, selon certains investisseurs étrangers, et devenir un modèle pour les futures procédures de liquidation des grandes entreprises chinoises.

Le rythme de la liquidation d'Evergrande dépendra de la reconnaissance du jugement de Hong Kong par les tribunaux de Chine continentale. Cette reconnaissance permettrait aux créanciers de saisir les actifs chinois non gagés, une procédure qui pourrait prendre plusieurs années, selon les avocats. (Reportage de Scott Murdoch à Sydney ; Rédaction de Kim Coghill)