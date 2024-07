PricewaterhouseCoopers (PwC) a demandé à ses associés basés en Chine d'accepter une réduction de salaire pouvant aller jusqu'à 50 %, ont déclaré deux personnes ayant connaissance de l'affaire, alors qu'une enquête réglementaire sur le cabinet et le départ de certaines de ses entreprises clientes entraînent des réductions de coûts et des licenciements.

Les autorités chinoises ont enquêté sur le rôle de PwC dans l'audit du groupe China Evergrande après que l'autorité de régulation des marchés financiers a accusé, en mars, le promoteur immobilier en difficulté d'une fraude de 78 milliards de dollars sur une période de deux ans allant jusqu'en 2020.

À la suite de cette enquête, un nombre croissant de clients ont quitté PwC, ce qui a entraîné des licenciements.

Afin de réduire davantage les coûts, PwC a demandé à ses associés les mieux rémunérés en Chine d'accepter une réduction de moitié de leur revenu annuel, y compris les salaires de base et les primes, tandis que d'autres associés verront leur rémunération réduite d'environ 20 à 40 %, ont indiqué les sources.

PwC a commencé à informer les associés de ses opérations en Chine des réductions de salaire au début de ce mois, et les réductions prendront effet dès le mois prochain, a déclaré l'une des personnes.

Les deux sources ont refusé d'être nommées, l'information restant confidentielle.

PwC s'est refusé à tout commentaire.

Les associés principaux de PwC en Chine gagnent 5 millions de yuans (688 914 dollars) ou plus par an, tandis que les associés de niveau intermédiaire sont rémunérés entre 2 et 3 millions de yuans. Le salaire de départ moyen des associés juniors est d'environ 1,5 million de yuans, a déclaré l'une des sources.

Certaines institutions financières chinoises ont réduit les salaires de leurs cadres supérieurs au cours des derniers mois dans le cadre d'une campagne gouvernementale de "prospérité commune" qui comprend des mesures d'austérité, mais des réductions aussi importantes sont rares dans les entreprises internationales opérant dans le pays.

Le resserrement de la ceinture chez PwC souligne les défis auxquels le cabinet d'audit Big Four est confronté en raison de son travail pour Evergrande, dont la liquidation a été ordonnée en janvier après qu'il a manqué à ses obligations de remboursement de la dette.

PwC, dont les activités en Chine comprennent l'audit, le conseil et les services fiscaux, comptait 781 associés en Chine continentale en septembre dernier, selon son site web.

Reuters a rapporté mardi, en citant des sources, que PwC envisageait de supprimer jusqu'à la moitié de son personnel d'audit des services financiers et environ 20 % du personnel des autres équipes d'audit et des secteurs d'activité autres que l'audit en Chine.

PwC a été l'auditeur d'Evergrande pendant près de 14 ans, jusqu'au début de 2023.

Un calcul effectué par Reuters sur la base de documents déposés a montré que plus de 30 entreprises chinoises cotées en bourse, dont beaucoup sont des entreprises d'État ou des institutions financières, ont abandonné PwC en tant qu'auditeur au cours des derniers mois.

Parmi elles figurent Bank of China et China Life Insurance, qui ont payé l'an dernier des honoraires comptables de près de 200 millions de yuans et de 64,2 millions de yuans, respectivement, selon les documents déposés.

PwC a établi une présence substantielle en Chine au cours des deux dernières décennies, à mesure que les entreprises nationales cherchaient à s'introduire en bourse dans le pays et à l'étranger et que la deuxième économie mondiale s'ouvrait davantage aux investisseurs étrangers.

En 2022, PwC Zhong Tian LLP, sa principale filiale à terre, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,92 milliards de yuans (1,1 milliard de dollars), ce qui en fait l'auditeur le plus rémunéré de Chine cette année-là, selon les chiffres officiels.

(1 $ = 7,2578 yuans chinois renminbi) (Reportage de Julie Zhu ; Reportage complémentaire de Xie Yu ; Rédaction de Sumeet Chatterjee et Miral Fahmy)