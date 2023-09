Le président du groupe China Evergrande a été placé sous surveillance policière, a rapporté Bloomberg News mercredi, ce qui soulève de nouveaux doutes quant à l'avenir du promoteur en difficulté, qui est également confronté à des perspectives de liquidation de plus en plus sérieuses.

Evergrande est le promoteur immobilier le plus endetté au monde et a été au centre d'une crise de liquidité sans précédent dans le secteur immobilier chinois, qui représente environ un quart de la deuxième économie mondiale.

La crise financière d'Evergrande, qui était autrefois le promoteur immobilier le plus vendu de Chine, a été rendue publique en 2021. Depuis lors, Evergrande et une série d'autres promoteurs immobiliers ont manqué à leurs obligations en matière de dette offshore, dans un contexte de ralentissement des ventes de logements et de diminution des nouvelles possibilités de collecte de fonds.

QUE SE PASSERA-T-IL POUR EVERGRANDE SI SON PLAN DE RESTRUCTURATION DE LA DETTE ÉCHOUE ?

Evergrande a cherché à obtenir l'approbation de ses créanciers pour restructurer sa dette offshore d'une valeur de 31,7 milliards de dollars, qui comprend des obligations, des garanties et des obligations de rachat, dans un contexte d'affaiblissement des flux de trésorerie.

Dans le cadre de ce plan, Evergrande a proposé diverses options à ses créanciers étrangers en mars dernier, notamment l'échange d'une partie de leurs créances contre de nouvelles obligations d'une durée de 10 à 12 ans.

Mais l'annonce, ce week-end, de l'impossibilité d'émettre de nouvelles obligations en raison d'une enquête réglementaire en cours sur l'une de ses principales unités chinoises a jeté le trouble sur ces projets.

Un groupe important de détenteurs d'obligations offshore d'Evergrande prévoit de se joindre à une demande de liquidation qui doit être examinée par un tribunal de Hong Kong le 30 octobre, à moins qu'Evergrande ne puisse présenter un nouveau plan de restructuration avant cette date.

Une intervention du gouvernement pour soutenir Evergrande et une aide extérieure sous forme de liquidités à court terme sont peu probables.

La liquidation est une possibilité, mais elle pourrait constituer le pire scénario pour Evergrande, car la société n'existera plus et sa dette sera ramenée à zéro, ce qui aura des conséquences pour ses prêteurs.

Dans ce cas, les détenteurs d'obligations offshore pourront maintenir leurs créances sur les cadres, les dirigeants et les actifs offshore de la société, ce qui leur permettra de récupérer une petite partie de leur investissement perdu.

QUEL RÔLE A JOUÉ LE PRÉSIDENT HUI KA YAN ET QUE LUI ARRIVE-T-IL MAINTENANT ?

M. Hui a fondé Evergrande à Guangzhou en 1996 et l'a introduite en bourse à Hong Kong en 2009. L'entreprise a connu une croissance rapide grâce à une frénésie d'achat de terrains soutenue par des prêts et à la vente rapide d'appartements à faible marge.

Mais le passif d'Evergrande a gonflé pour atteindre plus de 300 milliards de dollars et la société a rapidement été mise sous pression alors que le marché immobilier chinois s'affaiblissait à la suite de la répression par le gouvernement du boom de la construction alimenté par l'endettement.

La structure d'Evergrande et la manière dont l'entreprise a fonctionné sous la direction de M. Hui ont fait l'objet d'un examen minutieux alors que l'empire immobilier commençait à s'effilocher sous la pression croissante des obligations de remboursement et de l'achèvement de la construction d'appartements.

Bloomberg News a rapporté, en citant des sources, que M. Hui avait été emmené par la police au début du mois et qu'il était surveillé dans un lieu désigné.

Cette nouvelle intervient après que la police du sud de la Chine a déclaré, au début du mois, avoir arrêté certains membres du personnel de l'unité de gestion de patrimoine d'Evergrande, qui a collecté des fonds auprès d'investisseurs individuels en vendant des produits d'investissement.

Les mesures prises par la police à l'encontre d'Evergrande indiquent que M. Hui pourrait ne pas rester à la tête de l'entreprise très longtemps, mais on ne sait pas encore qui le remplacera, ni si le gouvernement jouera un rôle quelconque dans la gestion de l'entreprise.

COMMENT LA SOCIÉTÉ EVERGRANDE EST-ELLE APPARUE AUX YEUX DU PUBLIC ?

La croissance fulgurante d'Evergrande lui a permis de devenir l'un des promoteurs immobiliers les plus importants et les plus lucratifs de Chine, avec un chiffre d'affaires de 110 milliards de dollars en 2020. Sa déchéance a été tout aussi remarquable.

Le promoteur a emprunté à tour de bras pendant sa période faste, ce qui lui a permis d'être le plus gros émetteur d'obligations en dollars du secteur.

L'ensemble de la dette offshore de l'entreprise a été considéré comme en défaut après qu'elle a manqué plusieurs paiements d'obligations à la fin de 2021, et les créanciers sont depuis lors à la recherche d'une solution.

Le déclin d'Evergrande a commencé à contaminer le reste du secteur immobilier chinois à mesure que les conditions de crédit se sont détériorées et que les promoteurs concurrents ont commencé à éprouver des difficultés, certains d'entre eux ayant été contraints de se mettre en défaut de paiement.

QUEL RÔLE LES AUTORITÉS DE RÉGULATION CHINOISES ONT-ELLES JOUÉ JUSQU'À PRÉSENT DANS LE CAS D'EVERGRANDE ?

Après avoir gardé le silence sur la crise d'Evergrande en 2021, un responsable de la banque centrale a reproché à la société, en octobre de la même année, de ne pas bien fonctionner et de ne pas bien se gérer. Il a déclaré qu'Evergrande "s'était aveuglément diversifiée et avait étendu ses activités".

Alors que la crise faisait boule de neige, un comité de gestion des risques a été créé en décembre 2021 au sein du promoteur, qui comprenait des représentants d'entreprises publiques, afin de l'aider à restructurer sa dette et ses actifs.

Peu après, les autorités se sont empressées d'assurer aux marchés que les risques pesant sur le secteur immobilier et l'économie pouvaient être maîtrisés.

Si l'on ignore si l'État a apporté un soutien direct à Evergrande, Pékin a mis en place l'année dernière une série de mesures destinées à soutenir le secteur immobilier, tout en faisant de l'achèvement des maisons inachevées une priorité pour les promoteurs. (Reportage de Scott Murdoch à Sydney ; rédaction de Sumeet Chatterjee et Muralikumar Anantharaman)