Lundi, un tribunal de Hong Kong a ordonné la liquidation de China Evergrande, le promoteur le plus endetté au monde.

Cette décision pourrait provoquer une onde de choc sur les marchés chinois des capitaux et de l'immobilier, déjà fragiles. Une telle procédure pourrait être compliquée, avec des considérations politiques potentielles, étant donné les nombreuses autorités impliquées.

QUE SE PASSERA-T-IL UNE FOIS QUE LE TRIBUNAL AURA ORDONNÉ LA LIQUIDATION D'EVERGRANDE ?

Une fois l'ordre de liquidation émis, un liquidateur provisoire, puis un liquidateur officiel, seront nommés pour prendre le contrôle et préparer la vente des actifs du promoteur afin de rembourser ses dettes.

Les liquidateurs pourraient proposer un nouveau plan de restructuration de la dette aux créanciers extraterritoriaux détenant 23 milliards de dollars de dettes dans Evergrande s'ils déterminent que la société dispose de suffisamment d'actifs ou si un investisseur "chevalier blanc" se manifeste. Ils enquêteront également sur les affaires de la société et pourront saisir les procureurs de Hong Kong de tout soupçon de mauvaise conduite de la part des administrateurs.

Evergrande pourrait faire appel d'un ordre de liquidation, mais la procédure de liquidation se poursuivrait en attendant l'appel.

Les actions d'Evergrande et de ses filiales cotées en bourse ont été suspendues après l'ordonnance de liquidation. Les règles de cotation exigent qu'une société démontre une structure d'entreprise avec des opérations et des valeurs d'actifs suffisantes.

QUEL EST LE MONTANT DE LA DETTE QUE LES CRÉANCIERS PEUVENT RÉCUPÉRER ET QUELS SONT LES PRINCIPAUX DÉFIS À RELEVER ?

Evergrande a cité une analyse de Deloitte lors d'une audience du tribunal de Hong Kong en juillet, qui estimait le taux de recouvrement à 3,4 % en cas de liquidation du promoteur.

Toutefois, après qu'Evergrande a déclaré en septembre que son unité phare et son président Hui Ka Yan faisaient l'objet d'une enquête des autorités pour des délits non spécifiés, les créanciers s'attendent désormais à un taux de recouvrement inférieur à 3 %.

Les obligations en dollars d'Evergrande ont été offertes à environ un cent pour un dollar vendredi.

La plupart des actifs d'Evergrande ont été vendus ou saisis par les créanciers, et il ne reste plus que ses deux unités cotées à Hong Kong : Evergrande Property Services Group et Evergrande New Energy Vehicle Group. Leur capitalisation boursière combinée est tombée à 973 millions de dollars vendredi.

Un liquidateur pourrait vendre les participations d'Evergrande dans les deux unités, mais il pourrait être difficile de trouver des acheteurs.

Après la liquidation, le liquidateur pourrait prendre le contrôle des filiales d'Evergrande en Chine continentale en remplaçant leurs représentants légaux un par un, un processus qui pourrait prendre des mois ou des années.

Les experts en insolvabilité ont déclaré qu'il serait difficile pour le liquidateur de changer les représentants car Guangzhou, où Evergrande est basée, n'est pas l'une des trois villes chinoises qui reconnaissent mutuellement les ordres de liquidation avec Hong Kong.

Même si un liquidateur devait prendre possession des unités comportant des projets terrestres, nombre d'entre elles ont déjà été reprises par des créanciers, gelées par des tribunaux, n'ont plus guère de valeur ou sont même en situation de fonds propres négatifs en raison de la chute des prix de l'immobilier.

QUELLE SERAIT L'IMPORTANCE D'UNE LIQUIDATION POUR LE MARCHÉ IMMOBILIER CHINOIS ?

Si la liquidation du promoteur qui possède 240 milliards de dollars d'actifs provoquerait une onde de choc sur des marchés financiers déjà fragiles, les experts ont déclaré qu'elle n'offrirait pas de modèle sur la manière dont la liquidation pourrait se dérouler pour d'autres promoteurs immobiliers en difficulté.

Compte tenu de l'ampleur des projets et de la dette d'Evergrande, le processus impliquerait de nombreuses autorités et considérations politiques.

L'achèvement des projets de construction de logements en cours sera une priorité absolue pour l'entreprise, le secteur et le gouvernement. (Reportage de Clare Jim à Hong Kong et de Scott Murdoch à Sydney ; reportage complémentaire de Kane Wu ; rédaction de Lincoln Feast)