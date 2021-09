Stablecoin Tether dit ne pas détenir de papier commercial d'Evergrande

Tether, le plus grand "stablecoin" du monde, a déclaré dans un communiqué qu'il ne détient aucun papier commercial ou titre émis par le promoteur en difficulté China Evergrande Group, alors que l'examen réglementaire des risques liés à ce type de jeton s'intensifie.

Evergrande, qui a un passif total de plus de 300 milliards de dollars, est également sous le feu des projecteurs alors qu'il se démène pour lever des fonds, oscillant entre une fusion désordonnée avec des impacts de grande portée, un effondrement géré ou un sauvetage du gouvernement.

"Tether ne détient aucun papier commercial ou autre dette ou titre émis par Evergrande et ne l'a jamais fait", a déclaré la société.

"La grande majorité des billets de trésorerie détenus par Tether sont dans des émetteurs notés A-2 et plus."

Les régulateurs commencent à accorder une plus grande attention aux stablecoins - des jetons numériques dont la valeur est rattachée à d'autres actifs, souvent le dollar américain, et qui sont adossés à un pool d'actifs - et certains observateurs ont exprimé des inquiétudes quant à la liquidité des jetons en période de stress.

Environ la moitié des 62,8 milliards de dollars d'actifs de Tether, à la fin du mois de juin 2021, étaient adossés à des billets de trésorerie et à des certificats de dépôt, selon la société.

L'unité principale d'Evergrande disposait de 205,7 milliards de yuans (32 milliards de dollars) de papier commercial à la fin de 2020, selon les documents déposés.

Jeudi, le promoteur a demandé à suspendre la négociation des obligations d'entreprise onshore de cette unité à la suite d'un abaissement de la note, ce qui, selon les acteurs du marché, indique une probabilité croissante de défauts de paiement et de restructuration. (Reportage d'Alun John ; édition de Mark Potter)