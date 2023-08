Evergrande Health Industry Group Limited est une société holding d'investissement basée à Hong Kong, principalement engagée dans les médias et les soins de santé. La société opère à travers deux segments. Le secteur des médias est engagé dans la publication d'annonces, la vente de magazines et de livres, la fourniture de services aux entreprises numériques et la fourniture de contenu de magazines. Ses magazines comprennent, entre autres, Oriental Sunday, Weekend Weekly, NM New Monday et Economic Digest. Le secteur de l'industrie de la santé est engagé dans des activités hospitalières internationales, des activités de soins aux personnes âgées et de réadaptation, des activités de gestion de la santé communautaire sur Internet, ainsi que dans la fourniture de services de chirurgie plastique, de services anti-âge et d'autres services de santé.

Secteur Installations et services en soins de santé