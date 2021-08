China Evergrande en pourparlers avec Xiaomi pour vendre une partie de sa division véhicules électriques

La banque centrale et le régulateur financier chinois ont convoqué les dirigeants d'Evergrande à une réunion jeudi et ont émis un rare avertissement selon lequel la société devrait réduire sa dette et donner la priorité à la stabilité. Le groupe China Evergrande New Energy Vehicle (NEV) avait une capitalisation boursière de 12,5 milliards de dollars jeudi et l'une des sources a déclaré que le consortium cherche à acheter une participation minoritaire significative.

Evergrande a déclaré dans un communiqué vendredi que son unité, Evergrande NEV, avait eu des discussions préliminaires avec Xiaomi concernant son entrée en tant qu'actionnaire stratégique, bien qu'il n'y ait pas eu de discussions approfondies.

Xiaomi a été en contact avec plusieurs constructeurs automobiles, mais n'a pas encore décidé avec lequel travailler, a déclaré un porte-parole sur le compte officiel Weibo de la société vendredi. Le régulateur des actifs de l'État de Shenzhen n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Selon les sources, les négociations n'en sont qu'à leurs débuts et sont susceptibles d'être modifiées.

Le promoteur a déclaré la semaine dernière qu'il était en discussion avec plusieurs investisseurs tiers indépendants sur la vente proposée de certains actifs, y compris des participations dans Evergrande NEV, dans le cadre de ses efforts pour réduire sa dette.

Le fabricant de smartphones Xiaomi a augmenté ses investissements dans les fournisseurs de véhicules électriques après avoir dévoilé son ambition en matière de véhicules électriques en investissant 10 milliards de dollars en mars, suivant ainsi ses pairs, d'Apple à Huawei Technologies , qui parient sur une augmentation du nombre de voitures alimentées par batterie et intelligentes.

L'accord potentiel permettrait à Xiaomi de disposer d'installations de production de VE pour faire progresser son activité automobile, ont indiqué les sources.

Alerte à l'endettement

Evergrande a eu du mal à lever des fonds pour payer ses dettes après que Pékin a renforcé les restrictions sur le secteur immobilier pour contenir les risques de bulle. Les investisseurs s'inquiètent de la santé financière d'Evergrande et du risque financier systémique potentiel qu'il représente. Ces inquiétudes se sont intensifiées après qu'elle a échoué, en juin, à payer certaines échéances de dette commerciale dans les délais. Le mois dernier, un tribunal chinois a gelé un dépôt bancaire de 20 millions de dollars détenu par l'entreprise à la demande de la China Guangfa Bank.

En mai, le promoteur a mis en vente une participation de 2,66% dans Evergrande NEV avec une décote de 20% afin de lever environ 10,6 milliards de HK$ (1,36 Md$). Evergrande NEV a averti d'une perte nette de 4,8 milliards de yuans (739,67 millions de dollars) pour le premier semestre de 2021, selon son dépôt à la Bourse de Hong Kong, soit près du double de la perte d'il y a un an. La société a dévoilé neuf modèles de VE sous la marque Hengchi au salon de l'automobile de Shanghai plus tôt cette année, promettant de commencer la production et la livraison de masse à partir de l'année prochaine. Elle a construit trois bases de fabrication situées à Guangzhou, Shanghai et Tianjin, et a acquis un permis de production de véhicules de tourisme électriques en prenant la participation majoritaire dans NEVS AB en 2019.

Les ventes de véhicules à énergie nouvelle, y compris les véhicules électriques à batterie pure ainsi que les véhicules hybrides rechargeables et à pile à combustible à hydrogène, devraient représenter 20 % des ventes annuelles globales d'automobiles en Chine d'ici 2025.