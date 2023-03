China Evergrande s'apprête à dévoiler une proposition de restructuration de sa dette offshore

Deux personnes ayant connaissance de la proposition ont déclaré qu'elle offrirait aux créanciers un ensemble d'options leur permettant d'échanger leur dette contre de nouvelles obligations à échéance prolongée et des participations dans les deux unités d'Evergrande cotées à Hong Kong - Evergrande Property Services Group et Evergrande New Energy Vehicle Group.

Les nouvelles obligations auront plusieurs durées et coupons, ont déclaré ces personnes sous couvert d'anonymat, les détails n'étant pas publics. L'une d'entre elles a ajouté que la plus longue serait de 8 ans avec un coupon d'environ 9 %.

Evergrande, qui était autrefois le promoteur immobilier le plus vendu de Chine, mais qui est aujourd'hui le plus endetté du monde, s'est refusé à tout commentaire.

Avec un passif total de plus de 300 milliards de dollars, y compris la dette offshore, Evergrande a été au centre d'une crise de la dette immobilière dans laquelle de nombreux promoteurs chinois se sont retrouvés en défaut de paiement au cours de l'année écoulée, obligeant nombre d'entre eux à entamer des pourparlers sur la restructuration de leur dette.

Evergrande, qui a entamé l'un des plus importants processus de restructuration de la dette en Chine au début de l'année dernière, a déclaré lundi qu'un groupe clé de détenteurs d'obligations avait accepté les conditions proposées et qu'il prévoyait d'en publier les détails mercredi.

Le promoteur a également déclaré lundi qu'il prévoyait de signer un accord de soutien avec les créanciers généraux d'ici la fin du mois de mars, la restructuration devant prendre effet à partir du 1er octobre.

Sidley Austin et Houlihan Lokey sont les conseillers d'Evergrande, tandis que Moelis & Company et Kirkland & Ellis sont les conseillers du groupe de détenteurs d'obligations.