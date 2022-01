Evergrande nomme le président d'une de ses filiales au poste de directeur exécutif

(Reuters) - China Evergrande Group, en grande difficulté financière, a annoncé dimanche avoir nommé le président de sa filiale New Energy Vehicle Group au poste de directeur exécutif du géant chinois de l'immobilier.

Siu Shawn, âgé de 50 ans, a signé un contrat de trois ans pour ses nouvelles attributions, a précisé China Evergrande dans un avis boursier.

Selon cet avis, Lai Lixin et Huang Xiangui ont parallèlement tous deux démissionné de leurs mandats de directeurs exécutifs d'Evergrande, le premier pour consacrer davantage de temps à ses autres missions au sein du groupe et le second pour des raisons de santé. Lai Lixin et Huang Xiangui ne quittent cependant pas China Evergrande.

Le groupe immobilier croule sous une dette globale estimée à plus de 300 milliards de dollars (264,4 milliards d'euros), dont près de 20 milliards de dollars d'obligations internationales considérées en défaut de paiement.

(Reportage Indranil Sarkar à Bangalore; version française Claude Chendjou)