Evergrande va payer le coupon de ses obligations, ce qui atténue les craintes du marché.

Les contrats à terme sur les actions américaines, le yuan et le dollar australien, sensible au risque, ont augmenté, tandis que les valeurs refuges comme le yen et les bons du Trésor américain ont reculé.

Hengda Real Estate Group a indiqué dans un communiqué qu'il effectuerait le paiement du coupon de son obligation 5,8 % septembre 2025 négociée à Shenzhen à la date prévue, le 23 septembre.

Cette annonce intervient alors qu'Evergrande, autrefois le promoteur le plus vendu du pays, se rapproche d'une échéance clé pour le paiement des intérêts d'une obligation en dollars. Les marchés financiers sont tendus, même si les investisseurs et les analystes minimisent le risque que ses problèmes deviennent le "moment Lehman" du pays.

Le paiement du coupon de Hengda Real Estate s'élève à 232 millions de yuans (35,88 millions de dollars), selon les données de Refinitiv.

Les échanges d'obligations négociables en bourse d'Evergrande sont interrompus depuis le 16 septembre, date à laquelle Hengda Real Estate a demandé la suspension des échanges pendant une journée. Bien que les échanges aient techniquement repris le 17 septembre, ils ne se font désormais que par le biais de transactions négociées, dans le but, selon les traders, de réduire la volatilité.

Alors que les inquiétudes concernant les retombées d'un effondrement désordonné ont agité les marchés lundi, les actions américaines sont restées stables mardi et les actions chinoises ont ouvert en forte baisse après un jour férié de deux jours. Mais l'indice immobilier chinois a ensuite récupéré ses pertes et a augmenté de plus de 3 %, tandis que les valeurs bancaires ont baissé d'environ 3 %.

Evergrande est si profondément imbriqué dans l'économie chinoise au sens large - des investisseurs particuliers aux entreprises liées aux infrastructures qui sont un indicateur de la demande mondiale de matières premières - que les craintes de contagion ont tenu les marchés financiers en haleine.

"Il y a eu pas mal d'inquiétudes sur la possibilité d'une contagion", ont écrit les analystes de Bespoke, basé à New York, dans une obligation de recherche mardi. "Mais jusqu'à présent, cette inquiétude ne se manifeste pas dans les parties des marchés du crédit qui ont servi de signaux d'alarme pour des crises de crédit plus larges dans le passé."

Evergrande devrait effectuer le paiement de ses obligations onshore à temps, mais le promoteur n'a pas indiqué s'il serait en mesure de payer les 83,5 millions de dollars d'intérêts dus sur son obligation de mars 2022 jeudi. Il a un autre paiement de 47,5 millions de dollars à effectuer le 29 septembre pour les obligations de mars 2024.

Les deux obligations seront en défaut si Evergrande ne parvient pas à régler les intérêts dans les 30 jours suivant les dates de paiement prévues.

Evergrande a manqué des paiements d'intérêts dus lundi à au moins deux de ses plus grands créanciers bancaires, a rapporté Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-21/evergrande-misses-loan-payments-to-banks-as-bond-deadlines-loom mardi, citant des personnes connaissant bien le dossier. Les paiements manqués étaient attendus, car le ministère chinois du logement avait déclaré que la société ne serait pas en mesure de payer à temps, a déclaré Bloomberg.

Alors que les investisseurs et les responsables politiques du monde entier tentaient d'évaluer les retombées potentielles, le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, a déclaré que le marché américain était mieux placé qu'avant la crise financière de 2007-2009 pour absorber un choc mondial potentiel dû à la défaillance d'une grande entreprise.

RÉUNION DE LA FED

Le président de la Fed, Jerome Powell, sera probablement interrogé sur les retombées d'Evergrande lorsqu'il s'exprimera après la réunion de deux jours de la Fed qui s'achève mercredi à 14 heures ET. (1800 GMT).

Malgré la menace d'un défaut de paiement, certains fonds ont augmenté leurs positions au cours des derniers mois. Le géant des fonds BlackRock et les banques d'investissement HSBC et UBS ont été parmi les plus gros acheteurs de la dette d'Evergrande, selon les données de Morningstar https://www.morningstar.hk/hk/news/215418/whos-buying-evergrandes-bonds.aspx?lang=en-hk et un billet de blog.

Parmi les autres détenteurs d'obligations figurent UBS Asset Management et Amundi, le plus grand gestionnaire d'actifs d'Europe.

Quel que soit le scénario de défaut, Evergrande, qui oscille entre une fusion désordonnée, un effondrement géré ou la perspective moins probable d'un renflouement par Pékin, devra restructurer les obligations, mais les analystes s'attendent à un faible taux de recouvrement pour les investisseurs.

S&P Global Ratings a déclaré lundi qu'elle pensait que le gouvernement chinois n'agirait qu'en cas de contagion de grande ampleur posant des risques systémiques pour l'économie.

"Je caractériserais Evergrande comme une détonation télégraphiée et contrôlée", a déclaré Samy Muaddi, le gestionnaire de portefeuille du fonds T. Rowe Price Emerging Markets Bond de 5,1 milliards de dollars, qui n'a pas de position dans la société.

BNP Paribas a estimé dans une note de recherche que moins de 50 milliards de dollars des 300 milliards de dollars d'obligations d'Evergrande sont financés par des prêts bancaires, ce qui suggère que le secteur bancaire chinois disposera d'un tampon suffisant pour absorber d'éventuelles mauvaises créances.

Les filiales de Citigroup Inc servent de fiduciaire et d'agent de paiement pour une obligation de China Evergrande qui arrive à échéance en mars 2022 et dont les intérêts de 83,5 millions de dollars arrivent à échéance jeudi.

"Nous n'avons pas d'exposition directe à Evergrande ; notre exposition indirecte par le biais du risque de crédit de la contrepartie est faible et sans concentration significative", a déclaré Danielle Romero-Apsilos, porte-parole de Citigroup, dans un courriel mardi. Elle a refusé de commenter les paiements prévus d'Evergrande.

Dans un effort pour raviver la confiance dans la société, le président d'Evergrande, Hui Ka Yuan, a déclaré dans une lettre au personnel qu'Evergrande assumerait ses responsabilités envers les acheteurs de biens immobiliers, les investisseurs, les partenaires et les institutions financières.

Les actions d'Evergrande cotées à Hong Kong ont chuté de 7 % mardi, après avoir dégringolé de 10 % la veille, en raison des craintes que sa dette de 305 milliards de dollars ne provoque des pertes généralisées dans le système financier chinois en cas d'effondrement. La bourse de Hong Kong était fermée mercredi pour cause de jour férié.