Explication - Comment les problèmes de dette de China Evergrande posent un risque systémique

QU'EST-CE QU'EVERGRANDE ?

Fondée en 1996 par le président Hui Ka Yan à Guangzhou, Evergrande est le deuxième plus grand promoteur immobilier de Chine, avec un chiffre d'affaires de 110 milliards de dollars l'année dernière.

La société a été cotée à Hong Kong en 2009, ce qui lui a permis de faire passer la taille de ses actifs à 355 milliards de dollars aujourd'hui. Elle possède plus de 1 300 projets à travers le pays, dont un grand nombre dans de petites villes.

La croissance des ventes ayant ralenti ces dernières années, Evergrande s'est diversifiée dans des activités telles que les voitures électriques, le football, les assurances et l'eau en bouteille.

COMMENT LA DETTE A-T-ELLE SUSCITÉ DES INQUIÉTUDES ?

Les investisseurs ont commencé à s'inquiéter en septembre de l'année dernière après la fuite d'une lettre censée provenir de l'entreprise et montrant qu'Evergrande avait demandé le soutien du gouvernement pour approuver un plan d'introduction en bourse détourné, aujourd'hui abandonné. Evergrande a déclaré que la lettre était fausse.

Les inquiétudes se sont intensifiées après qu'Evergrande ait admis en juin qu'il n'avait pas payé certains papiers commerciaux à temps, et après qu'un tribunal chinois ait gelé en juillet un dépôt bancaire de 20 millions de dollars détenu par la société à la demande de la Guangfa Bank.

L'expansion rapide d'Evergrande a été alimentée par des prêts destinés à soutenir sa frénésie d'achat de terrains, et par la vente rapide d'appartements malgré de faibles marges afin de relancer le cycle.

Son passif total, qui comprend les dettes, s'élève à 1,97 trillion de yuans (306,3 milliards de dollars), soit environ 2 % du PIB du pays.

Outre les canaux bancaires et obligataires habituels, le promoteur a été critiqué pour avoir exploité le marché bancaire parallèle, notamment les trusts, les produits de gestion de patrimoine et les billets de trésorerie.

COMMENT EVERGRANDE S'EST-IL DÉSENDETTÉ ?

Evergrande a accéléré ses efforts de réduction de la dette l'année dernière après que les autorités de réglementation ont introduit des plafonds pour trois ratios d'endettement, baptisés la politique des "trois lignes rouges". Elle a pour objectif de satisfaire à toutes les exigences d'ici à la fin de 2022.

Evergrande a accordé aux acheteurs des remises importantes pour ses développements résidentiels et a vendu la majeure partie de ses propriétés commerciales. Depuis le second semestre de 2020, il a procédé à une vente secondaire d'actions de 555 millions de dollars, levant 1,8 milliard de dollars en mettant en bourse son unité de gestion immobilière à Hong Kong, tandis que son unité EV a vendu une participation de 3,4 milliards de dollars à de nouveaux investisseurs.

Mardi, cependant, elle a déclaré que ses plans de cession d'actifs et d'actions n'avaient pas progressé de manière significative.

QUEL EST LE RISQUE ?

La banque centrale chinoise a souligné en 2018 que les entreprises, y compris Evergrande, pourraient présenter des risques systémiques pour le système financier de la nation.

La lettre ayant fait l'objet d'une fuite l'année dernière indiquait que les engagements d'Evergrande impliquaient plus de 128 banques et plus de 121 institutions non bancaires. JPMorgan a estimé la semaine dernière que la China Minsheng Bank était la plus exposée à Evergrande.

Les retards de paiement pourraient déclencher des défaillances croisées, car de nombreuses institutions financières sont exposées à Evergrande par le biais de prêts directs et de participations indirectes au moyen de différents instruments financiers.

Sur le marché des obligations en dollars, Evergrande représente 4 % des obligations immobilières chinoises à haut rendement, selon la DBS. Tout défaut de paiement déclenchera également des ventes sur le marché du crédit à haut rendement.

L'effondrement d'Evergrande aura un impact important sur le marché de l'emploi. Elle compte 200 000 employés et embauche 3,8 millions de personnes chaque année pour le développement de projets.

QU'EN EST-IL DES OPÉRATIONS HORS DE LA CHINE CONTINENTALE ?

Evergrande possède une tour de bureaux dans le quartier de Wan Chai à Hong Kong. Il possède également un projet résidentiel achevé et deux autres en voie d'achèvement dans la ville, ainsi qu'une vaste parcelle de terrain non aménagée.

En dehors de la Grande Chine, Evergrande a dépensé des milliards de dollars pour acquérir des participations dans des technologies automobiles étrangères pour son activité de véhicules à énergie nouvelle, notamment le suédois NEVS, le néerlandais e-Traction et le britannique Protean.

Il a également créé une entreprise commune distincte avec l'Allemand Hofer AG, concepteur de systèmes de transmission automobile, et avec la société de supercars Koenigsegg.

QU'ONT DIT LES RÉGULATEURS ?

La Banque populaire de Chine et la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances ont averti Evergrande en août qu'elle devait réduire ses risques d'endettement.

Selon les médias, les régulateurs ont approuvé une proposition d'Evergrande visant à renégocier les délais de paiement avec les banques et autres créanciers. Le gouvernement de Guangzhou cherche également à obtenir l'avis des principaux créanciers d'Evergrande sur la création d'un comité de créanciers.