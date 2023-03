L'unité de fabrication de véhicules électriques du promoteur en difficulté China Evergrande Group a déclaré que si elle était en mesure d'obtenir un financement de plus de 29 milliards de yuans (4,21 milliards de dollars) "à l'avenir", elle prévoyait de lancer un certain nombre de modèles phares et espérait parvenir à une production de masse.

(1 $ = 6,8802 yuans chinois)