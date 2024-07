China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd, anciennement Evergrande Health Industry Group Ltd, est une société principalement engagée dans les activités liées aux véhicules à énergie nouvelle. La société opère dans deux secteurs. Le secteur de la promotion immobilière est principalement engagé dans la vente et le développement de propriétés sur le marché chinois. Le segment des véhicules à énergie nouvelle est impliqué dans la recherche, le développement, la production et la vente de véhicules à énergie nouvelle, y compris la vente de batteries au lithium et de composants automobiles, ainsi que la fourniture de services techniques. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché national.