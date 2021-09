Le bitcoin tente de se redresser alors que la vague d'Evergrande s'atténue

Le bitcoin, la plus grande et la plus connue des cryptomonnaies, s'est échangé autour de 43 000 dollars, récupérant ainsi une chute à 40 192 dollars plus tôt dans la session. Il a atteint son plus haut niveau en quatre mois, à 52 000 dollars, le 6 septembre.

Son petit rival, l'ether, la pièce liée à la blockchain Ethereum, a augmenté de 1 % pour atteindre 3 012 $ après être passé sous la barre des 3 000 $ pour la première fois depuis début août.

Les marchés mondiaux ont commencé la semaine sur une note turbulente après que les craintes que les difficultés d'Evergrande pourraient entraîner des retombées pour les économies chinoise et mondiale aient provoqué une liquidation des actifs plus risqués.

"Nous ne pouvons pas encore adopter un point de vue très positif tant que nous n'aurons pas traversé les prochains jours", a déclaré Matthew Dibb, directeur de l'exploitation chez le fournisseur de fonds indiciels cryptographiques Stack Funds, basé à Singapour.

"Il s'agit d'un phénomène purement lié au sentiment en ce moment, et il s'agit en fait d'une liquidité très faible", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il serait préférable d'attendre sur la touche car les marchés des crypto-monnaies continueront d'être affectés par la contagion.

La chute des cryptomonnaies survient à un moment où l'intérêt des institutions pour cet espace a augmenté et l'a rendu plus courant, de nombreuses banques d'investissement adoptant une position plus optimiste.