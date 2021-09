Les cryptomonnaies glissent alors que le repli du marché s'accentue.

Le bitcoin, la cryptomonnaie la plus importante et la plus connue au monde, a chuté de plus de 8 % pour atteindre 42 453 dollars, son plus bas niveau depuis le 7 août, avant de réduire ses pertes pour s'échanger à 7 %. Le 6 septembre, il avait atteint un sommet de près de quatre mois au-dessus de 52 000 dollars.

Son petit rival, l'Ether, la pièce liée au réseau blockchain Ethereum, a chuté de plus de 10 % sous les 3 000 dollars pour la première fois depuis début août.

La perte de valeur des cryptomonnaies intervient à un moment où l'intérêt des institutions pour cet espace a bondi et où certaines banques d'investissement ont revu à la hausse leurs prévisions pour les cryptomonnaies dans les mois à venir.

"Leur sort semble un peu lié aux actions en ce moment, et l'action des prix est incroyablement similaire aussi", a déclaré John Marley, PDG de forexxtra, une société de conseil en devises basée à Londres.