China Feihe Limited : On pourra miser sur un retournement de tendance

Données financières CNY USD EUR CA 2021 23 544 M 3 714 M 3 269 M Résultat net 2021 7 373 M 1 163 M 1 024 M Tréso. nette 2021 14 857 M 2 344 M 2 063 M PER 2021 10,9x Rendement 2021 3,93% Capitalisation 80 744 M 12 738 M 11 210 M VE / CA 2021 2,80x VE / CA 2022 2,17x Nbr Employés 7 924 Flottant 36,5% Prochain événement sur CHINA FEIHE LIMITED 28/03/22 Année 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 13 Dernier Cours de Cloture 9,07 CNY Objectif de cours Moyen 15,23 CNY Ecart / Objectif Moyen 68,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs You Bin Leng Chairman & Chief Executive Officer Fang Liang Cai President & Executive Director Hua Liu Vice Chairman & Chief Financial Officer Jin Ping Liu Independent Non-Executive Director Jian Wu Song Independent Non-Executive Director