Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont augmenté grâce à la couverture de positions courtes mercredi, après avoir chuté près de leur plus bas niveau depuis quatre ans cette semaine, en raison des inquiétudes concernant l'abondance de l'offre et l'atonie de la demande d'exportations américaines, ont indiqué les analystes.

Les contrats à terme sur le maïs sont restés stables et proches de leur plus bas niveau en quatre ans, tandis que les contrats à terme sur le blé ont baissé.

Les opérateurs ont ajusté leurs positions avant la fermeture du CBOT jeudi, jour férié de la fête de l'indépendance des États-Unis.

"Le marché du soja est en train de corriger son état de survente", a déclaré Tomm Pfitzenmaier, analyste pour Summit Commodity Brokerage.

Le contrat CBOT de soja de novembre, qui représente la récolte de cet automne, était en hausse de 11 cents à 11,24 dollars le boisseau à 11 h 50 HAC (16 h 50 GMT). Lundi, le contrat le plus actif a chuté à 10,97 dollars, son plus bas niveau depuis 2020.

Le ministère américain de l'Agriculture publiera les données hebdomadaires sur les ventes à l'exportation des États-Unis vendredi, un jour plus tard que d'habitude en raison du jour férié de jeudi. L'agence a indiqué dans un rapport quotidien que les exportateurs ont vendu 110 100 tonnes métriques de soja américain à des acheteurs inconnus.

Les agriculteurs américains ont planté 3 % de soja en plus cette année par rapport à l'année dernière, a indiqué l'USDA dans un rapport publié vendredi, ce qui laisse présager une récolte plus importante. La période de croissance critique de la culture se situe généralement en août, mais certains négociants restent incertains quant à la production.

"Il faudra probablement des problèmes de récolte pour inciter les acheteurs à revenir sur le marché ou pour inciter les fonds à couvrir leurs positions courtes de manière importante", a déclaré M. Pfitzenmaier.

Les agriculteurs conservent les céréales et le soja des récoltes de l'année dernière en raison de la faiblesse des prix.

Vendredi, l'USDA a revu à la hausse ses estimations concernant les plantations de maïs aux États-Unis à partir du mois de mars, dans des proportions supérieures aux prévisions des analystes, et les contrats à terme les plus actifs ont atteint leur niveau le plus bas en 2020.

Le mois de juillet est généralement le mois le plus important pour les conditions météorologiques qui déterminent la taille de la récolte de maïs.

"Il n'y a rien en ce moment qui semble vouloir se transformer en crise généralisée", a déclaré Matt Wiegand, courtier chez FuturesOne.

Le prix du maïs de décembre sur le CBOT est resté inchangé à 4,21-1/4 dollars le boisseau. Le blé de septembre du CBOT a perdu 1 1/4 cent à 5,79-3/4 dollars le boisseau.

Le cabinet de consultants SovEcon a revu à la hausse ses prévisions de production de blé en Russie, principal fournisseur.