China Gas Holdings Ltd est une société holding d'investissement principalement engagée dans le secteur du gaz. La société exploite ses activités par le biais de six segments. Le segment Ventes de gaz par canalisation s'occupe de la vente de gaz par canalisation par le biais de réseaux de pipelines urbains et communaux, de pipelines commerciaux et de pipelines d'approvisionnement direct. Le segment Ventes de gaz de pétrole liquéfié (GPL) est engagé dans la distribution de GPL pour les utilisateurs industriels et commerciaux. Le segment Connexion au gaz est engagé dans la fourniture de services de connexion au gaz pour les clients. Le segment Ingénierie, conception et construction est engagé dans la construction de gazoducs. Le segment des services à valeur ajoutée est engagé dans la vente de chaudières murales, d'appareils à gaz de cuisine, de maisons intelligentes, de soufflets, d'alarmes et d'eau en bouteille. Le segment Zhongyu Gas est principalement engagé dans la vente de gaz naturel et la construction de gazoducs.

Secteur Services aux collectivités de gaz