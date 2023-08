China Gold International Resources Corp. Ltd. est une société d'exploitation minière d'or et de métaux de base. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration, le développement et l'exploitation de réserves minérales. La société exploite deux mines en production en Chine, à savoir la mine d'or CSH dans la région de Mongolie intérieure et la mine de cuivre-polymétallique Jiama dans la région du Tibet. Le projet de la mine d'or CSH se trouve en Mongolie intérieure de la Chine, à environ 210 kilomètres (kms) au nord-ouest de la ville de Baotou, qui est engagée dans la production de barres de dore d'or avec l'argent comme sous-produit. Le projet Jiama est une mine polymétallique d'or et de cuivre en Chine. Le projet Jiama est situé dans la ceinture métallo-cuivrière de Gangdise au Tibet central, en Chine, et se trouve à environ 60 kilomètres à l'est de la ville de Lhassa, le long de l'autoroute Sichuan-Tibet. Le projet Jiama est un gisement polymétallique composé de cuivre, de molybdène, d'or, d'argent, de plomb et de zinc.

Secteur Sociétés minières intégrées