China Green Agriculture, Inc. est engagée dans la recherche, le développement, la production et la vente de divers types d'engrais et de produits agricoles en République populaire de Chine (RPC) par le biais de ses filiales chinoises, Shaanxi TechTeam Jinong Humic Acid Product Co., Ltd. (Jinong) et Beijing Gufeng Chemical Products Co., Ltd. (Gufeng), et de son entité à détenteurs de droits variables (EDDV), Xi'an Hu County Yuxing Agriculture Technology Development Co., Ltd. (Yuxing). Les secteurs de la société sont Jinong (production d'engrais), Gufeng (production d'engrais) et Yuxing (production de produits agricoles). L'activité principale de la société est la production d'engrais, en particulier d'engrais composés à base d'acide humique produits par Jinong, et d'engrais composés, d'engrais mélangés, d'engrais composés organiques, d'engrais à libération lente, d'engrais hydrosolubles et d'engrais composés mixtes organiques-inorganiques produits par Gufeng.