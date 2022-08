Analyse-Les investisseurs chinois couvrent le risque de retrait de la cote aux États-Unis en jouant à Hong Kong

Le rythme de la migration va probablement s'accélérer, car on s'attend à ce que davantage de sociétés chinoises cotées à New York suivent l'intention du géant de la technologie Alibaba de lancer des cotations dites primaires à Hong Kong, ce qui pourrait stimuler la liquidité dans cette ville pour faciliter la transition.

Le KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB), un fonds coté à New York et axé sur les valeurs technologiques chinoises, a commencé à échanger des American Deposit Receipts (ADR) contre des actions de Hong Kong en décembre, lorsque les régulateurs américains des valeurs mobilières ont finalisé les règles visant à interdire le commerce des sociétés chinoises qui ne respectent pas les règles d'audit américaines.

Selon les règles américaines, les ADR chinoises seront éjectées des bourses au début de l'année 2024 si les régulateurs américains ne peuvent pas avoir un accès complet et en temps voulu à DeepL aux documents de travail d'audit des sociétés chinoises - une demande refusée jusqu'à présent par Pékin pour des raisons de sécurité nationale.

Les actions négociées à Hong Kong représentent plus de 70 % du portefeuille de KWEB, selon les dernières données, contre seulement 25 % en mars 2021. D'ici la fin de l'année, le fonds vise à être entièrement investi dans des actions de Hong Kong.

"Il incombe aux deux parties de résoudre cette question car il n'y a pas de gagnant dans un scénario de retrait de la cote", a déclaré Brendan Ahern, CIO de Krane Funds Advisors, qui gère le fonds.

Mais en vertu de l'obligation fiduciaire de protéger l'argent des investisseurs, "vous allez prendre la voie la plus conservatrice".

M. Ahern a salué le projet d'Alibaba de transformer sa cotation secondaire à Hong Kong en cotation primaire, affirmant qu'une telle démarche "permet aux entreprises d'avoir le beurre et l'argent du beurre."

PRESSION DES LIQUIDITÉS

Néanmoins, Hong Kong est un marché relativement petit et axé sur le détail par rapport aux États-Unis, et il pourrait être confronté à une pression pour proposer un soutien en matière de liquidités si le retrait de la cote se met en place, a déclaré Jon Withaar, responsable des actions de situations spéciales en Asie chez Pictet Asset Management.

"Vous avez tellement de sociétés qui sont des ADR chinoises qui devront revenir chez elles. Il s'agit de près de mille milliards de dollars, en plus d'un grand nombre de sociétés dans l'espace privé qui cherchent à devenir publiques", a-t-il déclaré.

Une cotation primaire permettrait à l'action d'être incluse dans le China-Hong Kong Stock Connect, rendant ainsi les actions éligibles aux investissements continentaux et augmentant potentiellement les volumes d'échange, mais rien de comparable à la profondeur des marchés américains.

Selon la World Federation of Exchanges, le volume des échanges d'actions sur le New York Stock Exchange et le Nasdaq était chacun environ sept fois supérieur à celui de la bourse de Hong Kong en 2021.

Jon a déclaré qu'il possède à la fois des ADR chinois et des actions de Hong Kong dans son portefeuille en raison de l'incertitude liée au retrait de la liste.

Le marché américain propose une meilleure liquidité mais les heures de négociation à Hong Kong sont plus faciles à gérer, a déclaré le gestionnaire basé à Singapour.

Alibaba déclenchera probablement "une vague" d'inscriptions primaires au cours des 12 prochains mois, ce qui pourrait augmenter de 50 % le chiffre d'affaires quotidien moyen de ces actions une fois qu'elles seront incluses dans le Stock Connect, estime Citic Securities.

PAS PRUDENT

Thomas Masi, co-gestionnaire de portefeuille de la stratégie GW&K Emerging Wealth, qui est fortement exposée à la Chine, a déjà transféré des participations dans des sociétés telles qu'Alibaba de New York à Hong Kong, mais n'a pas encore abandonné les ADR de Trip.com et Yum China Holdings.

"Nous n'avons que trois participations chinoises où nous possédons des ADR... parce que la liquidité est concentrée de manière écrasante dans la forme ADR", a déclaré Nuno Fernandes, partenaire et gestionnaire de portefeuille de GW&K, ajoutant qu'un changement aura lieu lorsque la liquidité à Hong Kong sera suffisante.

Mais il reste convaincu que la grande majorité des ADRS chinois seront maintenus : "Cela ne doit pas être un jeu à somme nulle, Hong Kong ou New York".

Fin mai, Pékin a déclaré que les deux parties étaient déterminées à trouver une solution, mais Washington s'est montré plus prudent quant aux perspectives.

"Notre scénario de base est que les autorités parviennent à une résolution sur les cotations américaines et que le statu quo de plus de deux décennies demeure", a déclaré Thomas Hayes, président et membre directeur de Great Hill Capital, un fonds spéculatif basé à New York. Cependant, il a également déplacé ses avoirs vers Hong Kong lorsque cela était possible.

Certains gestionnaires de fonds disent qu'ils s'en tiendront aux ADR.

"Nous possédons toujours des ADR d'Alibaba et de Tencent", a déclaré Adam Coons, gestionnaire de portefeuille chez Winthrop Capital Management.

"Nous pensons toujours qu'il est très peu probable que la Chine et les États-Unis ne parviennent pas à trouver une solution et qu'Alibaba ne soit pas radié de la liste. Quoi qu'il en soit, c'est devenu un sujet qui tire l'action vers le bas", a déclaré M. Coons.