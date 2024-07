Une unité de la société de courtage étatique China Galaxy Securities (CGS) prévoit d'élargir son équipe de banque d'investissement en Asie du Sud-Est à 50 personnes l'année prochaine, contre 30 actuellement, a déclaré un cadre supérieur, pariant sur une augmentation des transactions dans la région dans un contexte de marché morose au niveau national.

CGS International Securities est également en train d'obtenir une licence pour aider à gérer les offres publiques initiales (IPO) en Malaisie, a déclaré Jason Saw, son chef de groupe de la banque d'investissement.

CGS International, dont le siège est à Singapour, a obtenu au cours de la dernière année et demie des licences de banque d'investissement en Indonésie, en Malaisie, à Singapour et en Thaïlande, a déclaré M. Saw lors d'une interview accordée à Reuters.

"Les nouvelles personnes que nous intégrons sont en fait davantage destinées à développer nos relations entre l'ANASE et la Chine afin de répondre aux besoins des entreprises chinoises en Asie du Sud-Est", a-t-il ajouté.

M. Saw a déclaré qu'en s'appuyant sur ses sociétés mères, CGS et China Investment Corp, CGS International cible les transactions liées aux relations entre la Chine et l'Asie du Sud-Est, les doubles cotations et les transactions du marché intermédiaire évaluées entre 200 millions de dollars singapouriens (149 millions de dollars) et 1 milliard de dollars singapouriens (744 millions de dollars) dans l'Asie du Sud-Est.

CGS International, dont la société mère CGS est une filiale du fonds souverain China Investment Corp, suscite un intérêt croissant de la part des investisseurs stratégiques et des fonds chinois qui souhaitent investir en Asie du Sud-Est à des fins d'expansion et de diversification, a déclaré M. Saw.

L'affaiblissement des marchés de capitaux et des activités de transaction en Chine continentale et à Hong Kong, dû au ralentissement de l'économie chinoise et à la montée des tensions géopolitiques, a incité certains groupes chinois de services financiers à s'implanter en Asie du Sud-Est.

La valeur totale des transactions en Chine a chuté de 25 % au cours du premier semestre de cette année pour atteindre 108 milliards de dollars, soit le niveau le plus bas depuis la même période en 2012, selon les données du LSEG, tandis que les activités de fusion et d'acquisition ont augmenté de 16 % à l'échelle mondiale.

Il est peu probable que la tendance s'inverse dans un avenir proche, les données officielles montrant lundi que l'économie chinoise a enregistré une croissance de 4,7 % au deuxième trimestre, ce qui est inférieur aux attentes de 5,1 % et à l'objectif plus large de Pékin d'environ 5 %.

Selon un rapport de l'université Griffith, les investissements chinois dans les pays d'Asie du Sud-Est ont augmenté de 27 % en 2023 par rapport à l'année précédente, l'Indonésie étant le principal bénéficiaire.

China International Capital Corp a déclaré au début du mois qu'elle prévoyait d'ouvrir des bureaux en Indonésie et en Malaisie.

Outre la banque d'investissement, CGS International propose une gamme complète de services financiers allant de la gestion de patrimoine au financement conforme à la charia, en passant par les produits structurés et les services de courtage de premier ordre dans plus de 15 pays, comme le montre son site web.

CGS International possède déjà des licences de gestion d'actifs à Singapour, en Malaisie et en Thaïlande, selon Saw, et la société s'intéresse au Viêt Nam, mais travaillera avec des "partenaires établis" dans ce pays pour le moment.

La société a été rebaptisée CGS-CIMB Securities en avril de cette année après que sa société mère en 2023 a pris la pleine propriété de la coentreprise, qui a été formée avec le deuxième plus grand prêteur de Malaisie, le groupe CIMB, en 2018. (1 $ = 1,3442 dollar de Singapour) (Reportage de Yantoultra Ngui à Singapour, reportage complémentaire de Selena Li à Hong Kong ; Rédaction de Sumeet Chatterjee et Miral Fahmy)