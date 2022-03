Le fabricant de superyachts Ferretti poursuit son introduction en bourse à HK pour un milliard de dollars malgré des marchés agités - sources

Ferretti, contrôlée par le conglomérat chinois Weichai Group, poursuit son introduction en bourse (IPO) malgré le conflit en Ukraine qui secoue les marchés financiers et frappe les actions du secteur des superyachts.

La phase de pré-marketing se termine vendredi et la société, qui a abandonné une précédente tentative d'introduction en bourse à Milan en 2019, pourrait encore changer ses plans en fonction du marché.

Ferretti a cherché à minimiser l'impact des sanctions internationales contre les oligarques russes sur son activité. Elle a déclaré que les pays impliqués dans le conflit représentent moins de 3 % de ses revenus et qu'elle n'est pas exposée aux plus grands méga-yachts plus susceptibles d'être visés par les sanctions.

Les actions des rivaux italiens cotés en bourse tels que Sanlorenzo et The Italian Sea Group ont plongé à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, perdant entre un quart et un tiers de leur valeur, mais ont réduit leurs pertes au cours des 10 derniers jours.

Ferretti a rencontré des investisseurs et des analystes au cours des deux dernières semaines, et devrait lancer l'offre institutionnelle lundi, l'élargissant aux investisseurs particuliers le jour suivant, selon l'une des sources.

Elle vise à lever environ 300 millions de dollars en vendant des actions nouvellement émises pour une valorisation globale de 1,2 milliard de dollars, a précisé la source. Une deuxième source a évoqué une valorisation de 900 millions de dollars.

Les deux sources ont déclaré que les actions devraient commencer à être négociées à la fin du mois de mars. Les introductions en bourse à Hong Kong prennent normalement quatre jours et cinq autres jours avant le début de la négociation.

Ferretti devrait utiliser les recettes pour étendre sa gamme de yachts tout en développant des services tels que le courtage et l'affrètement de yachts.

Ferretti a déposé son dossier à la Bourse de Hong Kong fin décembre, avec la banque d'investissement CICC comme unique sponsor.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a gagné plus de 5 % jeudi, s'ajoutant à la hausse de 9 % enregistrée mercredi, stimulée par la perspective d'un nouveau stimulus économique chinois.

( Cette histoire supprime le mot en double dans le deuxième paragraphe)