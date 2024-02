Les sociétés de courtage chinoises, y compris le géant d'État China International Capital Corp (CICC), ont limité le montant des transactions de swap transfrontalières que les investisseurs nationaux peuvent entreprendre, alors que les autorités cherchent à défendre la faiblesse du marché boursier, selon six sources familières avec la question.

Depuis lundi, les clients nationaux de CICC ne peuvent pas ajouter de nouvelles positions via des swaps de rendement total, pour réaliser des investissements à l'étranger, car le courtier cherche à limiter son portefeuille de produits dérivés, ont déclaré les sources. Trois sources ont déclaré qu'au moins trois autres grandes sociétés de courtage d'État chinoises avaient adopté une approche similaire.

Un swap de rendement total (TRS) est un contrat financier dérivé dans lequel une partie accepte de payer ou de recevoir le rendement total d'un actif sous-jacent en échange d'un taux de financement fixe ou variable de la part de l'autre partie.

Il s'agit d'un produit dérivé transfrontalier de gré à gré (OTC) très prisé par les fonds chinois onshore, en particulier les fonds spéculatifs, pour accéder aux marchés boursiers offshore, contournant ainsi les restrictions sur les flux de capitaux.

Les restrictions pourraient contrecarrer les gestionnaires de fonds nationaux qui utilisaient le TRS pour vendre à découvert des actions chinoises offshore, telles que les contrats liés au China A50, a déclaré une source ayant une connaissance directe des restrictions. Cela permettra également aux courtiers de limiter l'exposition globale aux produits dérivés, a-t-il ajouté.

CICC est l'un des dix principaux courtiers chinois autorisés à fournir des services de TRS, et l'un des principaux acteurs dans ce domaine.

CICC n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Ces mesures interviennent alors que le marché boursier chinois est soumis à de nouvelles pressions et qu'il se trouve à son plus bas niveau depuis plusieurs années. L'autorité de régulation des marchés financiers du pays s'est engagée à prévenir les fluctuations anormales du marché et à sévir contre les "ventes à découvert mal intentionnées".

L'indice chinois CSI300 a chuté de près de 5 % la semaine dernière pour atteindre son niveau le plus bas depuis le début de l'année 2019, en raison de signes de vente panique et de la liquidation forcée de transactions à effet de levier.

L'encours des produits dérivés transfrontaliers de gré à gré chez les courtiers chinois, y compris les TRS et les options de gré à gré, s'élevait à 825,4 milliards de yuans (114,7 milliards de dollars) à la fin du mois de novembre 2023, en hausse de 8,5% par rapport à octobre, selon les données officielles publiées par le journal chinois Securities Times.

La vente à découvert d'actions chinoises est un marché très prisé par les fonds internationaux qui cherchent à profiter des difficultés de la deuxième économie mondiale.

Les autorités chinoises ont redoublé d'efforts pour enrayer la chute des actions chinoises, notamment en suspendant les prêts d'actions restreints pour les ventes à découvert et en limitant les transactions d'actions à effet de levier.

Une source de courtage a déclaré que la société avait limité le nouveau volume d'activités transfrontalières de TRS depuis la fin de l'année dernière, lorsque les régulateurs ont demandé aux courtiers de réduire l'effet de levier pour les produits dérivés. (Reportages de Summer Zhen, Selena Li et Xie Yu à Hong Kong, et de la salle de presse de Reuters Shanghai ; rédaction de Vidya Ranganathan et Emelia Sithole-Matarise)