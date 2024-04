Un cadre supérieur de China International Capital Corp (CICC) devrait rejoindre le fonds souverain chinois CIC après avoir quitté la banque d'investissement afin d'éviter un conflit d'intérêts potentiel, son frère étant désormais à la tête de l'autorité chinoise de régulation des marchés financiers, selon six sources.

Wu Bo, qui était dernièrement président et directeur financier de l'entreprise publique CICC, est le frère cadet de Wu Qing, qui a pris la tête de la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) en février, ont déclaré les six sources au fait de l'affaire.

La CSRC supervise le secteur des valeurs mobilières en Chine, notamment le marché boursier de 10 500 milliards de dollars et diverses activités liées aux marchés des capitaux. Elle est également le principal organe de surveillance de toutes les sociétés de courtage en Chine, y compris la CICC et les entreprises de valeurs mobilières des banques étrangères.

La CICC a déclaré dans un document déposé mercredi que Wu Bo, qui avait rejoint la banque en 2004, avait quitté son poste de président avec effet immédiat, après moins d'une demi-année d'exercice. Il ne sera plus non plus directeur financier ni membre du comité de gestion en raison de "changements professionnels", a ajouté la banque, sans fournir d'autres détails.

La CSRC, la CICC, la CIC, Wu Bo et Wu Qing n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Les sources ont parlé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de l'affaire.

La Chine s'est engagée depuis longtemps à renforcer la discipline à l'égard des dirigeants et des fonctionnaires, et cette dernière mesure intervient alors que le président Xi Jinping a procédé ces dernières années à des changements radicaux au sein des principaux organismes de réglementation du pays afin d'améliorer la surveillance.

La loi sur la fonction publique, qui s'applique à la CSRC, stipule que les fonctionnaires qui sont des membres de la famille immédiate, y compris des frères et sœurs, ne sont pas autorisés à occuper des postes comportant des relations directes de supérieur et de subordonné.

La préparation du départ de Wu Bo de la plus ancienne banque d'investissement de Chine a commencé peu après que son frère, surnommé le "boucher des courtiers", a été nommé de manière inattendue à la tête de la CSRC, en pleine déroute des marchés, ont déclaré trois des sources.

Wu Bo, 46 ans, est sur le point de rejoindre la société mère et actionnaire principal de CICC, China Investment Corp (CIC), et de prendre en charge certains des investissements à l'étranger du fonds souverain, qui ne sont pas supervisés par la CSRC, ont-elles ajouté.

La CIC, qui appartient au Conseil d'État et dont les actifs totaux atteindront 1,24 billion de dollars à la fin de 2022, investit à l'étranger par l'intermédiaire de deux filiales, CIC International Co et le véhicule d'investissement direct CIC Capital Corp. Elle possède également une unité d'investissement domestique, China Central Huijin.

Basé à Pékin, le fonds souverain a été créé par le gouvernement central en 2007 pour aider la deuxième économie mondiale à obtenir un meilleur rendement sur ses réserves de change.

Le départ de Wu Bo de la CICC intervient alors que les entreprises s'efforcent d'abandonner leurs projets d'introduction en bourse en Chine cette année, après que la CSRC a renforcé les règles relatives à la cotation des actions dans un marché baissier, assombrissant ainsi les perspectives pour les banques d'investissement.

En septembre de l'année dernière, Wu Bo est devenu directeur financier de la banque et, deux mois plus tard, président et son numéro 2 de facto.

Son frère, Wu Qing, était un haut responsable du centre financier chinois de Shanghai avant de prendre la présidence de la CSRC en février, alors que les marchés boursiers chinois étaient proches de leur niveau le plus bas depuis cinq ans. (Reportage réalisé par les rédactions de Pékin, Hong Kong et Shanghai ; rédaction de Sumeet Chatterjee et Jamie Freed)