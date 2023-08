China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. figure parmi les principaux producteurs mondiaux de conteneurs et d'équipements de transport. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - véhicules de transport routier (27,9%) ; - conteneurs (22,8%) : conteneurs secs, conteneurs réfrigérés, conteneurs-citernes, etc. ; - équipements pour industries agroalimentaires et chimiques (14%) ; - services logistiques (11,2%) ; - équipements aéroportuaires (6,5%) : équipements de fret, ponts d'embarquement, etc. ; - équipements pétroliers (5,4%) ; - services de développement immobilier (2,3%) ; - services de financement (1,8%) ; - autres (8,1%) : notamment équipements de construction (semi-remorques, camions citernes, bennes, bétonnières, compresseurs d'ordures, balayeurs de routes, nettoyeurs à haute pression, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : Chine (60,2%), Asie (3,9%), Amériques (18,9%), Europe (15,2%) et autres (1,8%).

Secteur Véhicules et machines lourdes