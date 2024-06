China Jinmao Holdings Group Ltd est une société holding d'investissement principalement engagée dans l'activité immobilière. La société exerce ses activités par le biais de quatre segments. Le segment Développement urbain et immobilier est engagé dans le développement urbain global, le développement immobilier et le développement foncier. Le secteur des opérations hôtelières est engagé dans la fourniture de services d'hébergement et de restauration. Le segment Commercial Leasing and Retail Operations s'occupe de la location d'immeubles de bureaux et de propriétés commerciales de détail. Le segment Autres est engagé dans la fourniture de services de gestion immobilière, de conception et de décoration, et exploite des salles touristiques.

Secteur Développement et opérations immobilières