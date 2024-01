China Keli Electric Company Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 octobre 2023

China Keli Electric Company Ltd. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 octobre 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 0,01854 million CAD, contre 0,038179 million CAD un an plus tôt. La perte de base par action des activités poursuivies était de 0,00153 CAD, contre 0,00315 CAD l'année précédente. La perte diluée par action des activités poursuivies était de CAD 0,00153 contre CAD 0,00315 il y a un an.

Pour le semestre, la perte nette a été de CAD 0,031974 million contre CAD 0,051459 million il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies est de 0,00264 CAD, contre 0,00425 CAD l'année précédente. La perte diluée par action des activités poursuivies était de 0,00264 CAD, contre 0,00425 CAD il y a un an.