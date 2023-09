China Keli Electric Company Ltd. est une entreprise basée au Canada. La société se spécialise dans la fabrication et l'installation de composants et d'équipements électriques, notamment des mini-sous-stations pré-assemblées, des contrôleurs électriques, des tableaux de distribution pressurisés et sous vide et des disjoncteurs. Les filiales en propriété exclusive de la société comprennent Zhuhai Keli Electronic Co., Ltd. (Zhuhai Keli) et Zhuhai Qunhui Electronic Equipment Co., Ltd. (Qunhui).

Secteur Equipements et composants électriques