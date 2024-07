China Kings Resources Group Co. est une société chinoise principalement engagée dans l'investissement et le développement de mines de fluorine, ainsi que dans la fabrication et la vente de produits à base de fluorine. La société fournit principalement des produits autoproduits et des produits commerciaux, notamment des poudres fines de fluorine de qualité acide, du minerai en morceaux de fluorine de qualité supérieure, des poudres fines de fluorine de qualité métallurgique et du minerai de fluorine commun. La société est également engagée dans la vente de sable de résidus. Les produits de la société sont principalement utilisés dans les industries des nouvelles énergies et des nouveaux matériaux, ainsi que dans les domaines traditionnels, notamment la métallurgie, l'industrie chimique, la construction et l'optique. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Métaux et minéraux précieux