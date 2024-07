China Leadshine Technology Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production, à la vente et au service de composants de base de contrôle de mouvement d'équipements intelligents. Les principaux produits de l'entreprise comprennent les systèmes servo, les systèmes pas à pas et les produits de technologie de contrôle. L'entreprise exerce ses activités dans trois secteurs. Le segment "Drives" se consacre à la production et à la vente de servomoteurs à courant alternatif (AC), de servomoteurs à basse tension, de moteurs pas à pas numériques et d'autres produits. Le segment "Controls" se consacre à la production et à la vente de contrôleurs de mouvement, de cartes de contrôle de mouvement, d'automates programmables et d'autres produits. Le segment Moteurs produit et vend des servomoteurs à courant alternatif, des moteurs pas à pas numériques et d'autres produits. L'entreprise exerce ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Equipements et composants électriques