La China Life Insurance Company Limited est une compagnie d'assurance-vie. La société propose une gamme de produits d'assurance, notamment des produits d'assurance-vie individuelle et collective, d'assurance maladie et d'assurance accident. Elle opère à travers trois segments : L'assurance vie, l'assurance maladie et l'assurance accident. Son segment d'assurance vie fournit des assurances vie avec ou sans participation et des rentes aux particuliers et aux groupes. Le segment de l'assurance maladie offre une assurance maladie à court et à long terme aux particuliers et aux groupes. Le secteur de l'assurance accident offre une assurance accident à court et à long terme aux particuliers et aux groupes.

Secteur Assurance vie et santé