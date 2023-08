* Augmentation de moitié des contrats à terme avec les États-Unis et le Qatar depuis fin 2022

* Les volumes contractuels du Qatar et des États-Unis devraient totaliser 42 millions de tonnes par an d'ici à 2026

* Les entreprises cherchent à obtenir davantage des États-Unis, du Qatar et d'autres fournisseurs

* Les majors chinoises négocient déjà activement ; les compagnies d'électricité vont les rejoindre

* Les entreprises chinoises agiront en tant que vendeurs saisonniers en Europe et en Asie

SINGAPOUR/LONDRES, 21 août (Reuters) - Les importateurs chinois de gaz naturel liquéfié (GNL) créent ou développent des bureaux de trading à Londres et à Singapour afin de mieux gérer leurs portefeuilles d'approvisionnement croissants et diversifiés dans un marché mondial de plus en plus volatile.

Le renforcement de la présence commerciale des importateurs chinois les met en concurrence directe avec des poids lourds mondiaux tels que Shell, BP, Equinor et TotalEnergies pour un marché dont la valeur a doublé l'an dernier pour atteindre 450 milliards de dollars, selon l'Agence internationale de l'énergie.

Une douzaine d'entreprises chinoises ont élargi leurs équipes commerciales ou créé de nouveaux bureaux, la société privée ENN Natural Gas et la société publique China National Offshore Oil Corp (CNOOC) étant les dernières à prévoir des bureaux à Londres, tandis que la société de services publics China Gas Holdings a mis en place une opération à Singapour, selon des responsables d'entreprises et des négociants.

Les importateurs de gaz chinois ont également augmenté leurs contrats de GNL à long terme avec le Qatar et les fournisseurs américains de près de 50 % depuis fin 2022, pour atteindre plus de 40 millions de tonnes métriques par an (mtpa), et prévoient d'ajouter des volumes supplémentaires en provenance de ces deux pays, ainsi que d'Oman, du Canada et du Mozambique, ont indiqué les négociants et les analystes.

"Nous allons assister à un changement de paradigme pour les entreprises chinoises, qui vont passer du statut d'importateurs nets à celui d'acteurs commerciaux plus internationaux et nationaux", a déclaré Toby Copson, responsable du commerce mondial pour Trident LNG, basé à Shanghai.

D'ores et déjà, les entreprises publiques PetroChina, Sinopec, Sinochem Group et CNOOC négocient activement la volatilité afin de capitaliser sur leurs portefeuilles longs, a indiqué M. Copson.

La Chine est en concurrence avec le Japon pour être le plus grand importateur de GNL au monde, bien que l'on ne sache pas exactement quelle quantité de surplus ou d'autres volumes les entreprises chinoises pourraient avoir à négocier.

PetroChina International (PCI), branche commerciale de PetroChina et premier négociant en gaz de Chine avec une équipe mondiale de 100 personnes à Pékin et quatre autres bureaux internationaux, a importé ou négocié environ 30 millions de tonnes de GNL l'année dernière.

Zhang Yaoyu, responsable mondial du négoce de GNL chez PCI, a refusé de commenter le volume négocié par l'entreprise, mais a déclaré que le négoce faisait partie de la stratégie globale de l'entreprise.

"La sécurité de l'approvisionnement est toujours au cœur de nos activités commerciales. La capacité de négoce est l'un des outils qui nous permet de mieux gérer les fluctuations du marché", a déclaré M. Zhang.

D'ici 2026, les entreprises chinoises devraient avoir contracté des approvisionnements en GNL de plus de 100 millions de tonnes par an. Cela pourrait se traduire par un excédent de 8 millions de tonnes cette année-là, selon le cabinet de conseil Poten & Partners, ou par un déficit de 5 à 6 millions de tonnes, selon les estimations de l'agence de fixation des prix ICIS.

Quoi qu'il en soit, la production intérieure croissante de la Chine et l'augmentation du gaz acheminé par gazoduc depuis l'Asie centrale et la Russie constituent une base de combustible suffisante pour que les compagnies gazières chinoises puissent échanger ou troquer des cargaisons de gaz américain ou d'autres portefeuilles lorsque des arbitrages sont possibles ou que cela s'avère judicieux pour le marché.

"Je pourrais voir la Chine devenir un vendeur saisonnier vers des régions comme l'Asie du Sud-Est, la Corée du Sud et le Japon, ainsi que vers l'Europe", a déclaré Jason Feer, responsable de la veille économique chez Poten & Partners.

Les contrats de GNL américains sont conclus sur une base franco à bord (FOB), ouverte, sans restriction de destination, et le consultant Rystad Energy estime que le volume américain représentera un quart des contrats à long terme de la Chine d'ici à 2030.

Le Qatar, qui sera le premier fournisseur de la Chine en 2026, propose toutefois des contrats de GNL traditionnels limités à une seule destination ou à un seul pays.

UNE FORTE POUSSÉE SUR UN MARCHÉ EN MUTATION

L'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière a contraint les acheteurs européens à augmenter de deux tiers leurs importations de GNL pour remplacer le gaz russe perdu dans les gazoducs. Les entreprises chinoises, japonaises et sud-coréennes se sont alors ruées sur le GNL, tandis que les prix mondiaux augmentaient et que la valeur du marché doublait.

Les utilisateurs européens ont également été réticents à signer des contrats à long terme en raison des objectifs de décarbonisation, et les négociants et importateurs de gaz asiatiques ont envoyé du GNL en Europe au printemps et en été pour y remplir les réservoirs de stockage, a déclaré M. Feer.

PCI a également signé un accord en mai pour utiliser le terminal de regazéification Gate de Rotterdam pendant 20 ans, une première pour une entreprise chinoise en Europe.

Ces ouvertures sur le marché et la libéralisation du marché intérieur du gaz ont également incité les petits distributeurs et importateurs de gaz chinois à se développer dans l'espace commercial.

China Gas Holdings, par exemple, qui a signé des contrats pour 3,7 millions de tonnes par an de GNL américain, est en train d'embaucher ses deux premiers négociants pour un nouveau bureau à Singapour et cherche à obtenir d'autres contrats, a déclaré un cadre de l'entreprise à Reuters.

Elle rejoint ENN, Beijing Gas, Zhejiang Energy et JOVO Energy dans l'établissement d'une présence commerciale dans le centre énergétique de l'Asie du Sud-Est.

"Par rapport aux entreprises japonaises, les Chinois sont beaucoup plus agressifs dans leur expansion, PCI et Unipec étant parmi les meilleurs payeurs et offrant des packages comparables à ceux des majors mondiales", alors qu'ils cherchent à remplir les bureaux de trading, a déclaré un recruteur basé à Singapour.