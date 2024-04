China Machinery Huanyu Certification and Inspection Co Ltd est une société chinoise dont l'activité principale consiste à fournir des services complets de certification, d'inspection et d'essai par une tierce partie pour les véhicules et les équipements mécaniques. Les principales activités de la société comprennent des services d'inspection et d'essai d'automobiles complètes, d'équipements militaires, de machines d'ingénierie, d'équipements spéciaux, d'équipements au sol pour l'aviation civile, de pièces détachées et d'autres produits, ainsi que des services de certification tels que la certification de produits, la certification de systèmes et la certification de services.