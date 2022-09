L'acteur chinois Evan Li est détenu car il est soupçonné d'avoir sollicité des prostituées - CCTV

CCTV a déclaré qu'elle citait une déclaration de la police de Pékin sur le compte de médias sociaux Weibo de l'agence, dimanche, selon laquelle elle a récemment arrêté un acteur portant le nom de famille Li pour de multiples cas de sollicitation de prostituées. CCTV a déclaré avoir confirmé que cette personne est Li Yifeng.

L'acteur de 35 ans, également connu sous le nom d'Evan Li, a lancé sa carrière après avoir participé à un concours de chant à la télévision nationale en 2007 et s'est ensuite reconverti en acteur.

Reuters n'a pas pu joindre Li pour un commentaire via son compte Weibo et les efforts pour le contacter via le compte WeChat de son studio n'ont pas abouti.

Plusieurs marques, dont la firme de luxe italienne Prada, ont coupé les liens avec Li immédiatement après le reportage de CCTV, selon les messages publiés sur leurs comptes de médias sociaux.

Prada a déclaré sur son compte Weibo dimanche qu'elle avait "mis fin à toute coopération" avec Li, sans dire ce qui avait motivé cette décision.

Parmi les autres marques qui ont coupé les liens avec l'acteur figurent la marque de dentifrice Sensodyne, propriété de Haleon, et la boisson lactée Zhenguoli, propriété de Mengniu, selon leurs messages sur les médias sociaux.

L'année dernière, Li est apparu dans une vidéo d'annonce de service public pour promouvoir la sécurité nationale.

Cependant, Pékin s'en prend aux célébrités chinoises pour toute mauvaise conduite présumée, préoccupé par leur influence croissante, notamment sur les mineurs, et pour réduire ce que le gouvernement appelle le potentiel de désordre social.