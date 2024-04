Les actions chinoises ont baissé mercredi, suivant les marchés mondiaux, alors que les rendements obligataires américains sont restés proches de leurs plus hauts niveaux depuis quatre mois, bien que les données aient montré une accélération de l'activité des services en Chine.

** Un puissant tremblement de terre en Asie a également suscité des inquiétudes quant à d'éventuelles perturbations dans l'industrie vitale de la fabrication de puces, ce qui a entamé le sentiment des marchés boursiers régionaux.

** Les marchés s'interrogent également sur le risque d'un ralentissement des réductions de taux avant les données américaines et l'intervention du banquier central le plus puissant du monde plus tard dans la journée. Le pétrole a poursuivi son ascension, tandis que le prix de l'or a atteint un nouveau record.

** La croissance de l'activité des services en Chine s'est accélérée en mars, les nouvelles affaires ayant augmenté au rythme le plus rapide en trois mois, selon une enquête du secteur privé mercredi, à la suite des enquêtes manufacturières meilleures que prévu, ajoutant aux signes que certaines parties de l'économie chinoise gagnent en dynamisme au cours du premier trimestre.

** A la mi-journée, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 0,24% à 3 067,46 points.

** Le sous-indice du secteur financier a baissé de 0,6 %, le secteur de la consommation de base a augmenté de 0,15 %, l'indice immobilier a baissé de 1,03 % et le sous-indice des soins de santé a baissé de 0,08 %.

** Les actions chinoises H-shares cotées à Hong Kong ont baissé de 0,78% à 5 913,99, tandis que l'indice Hang Seng était en baisse de 0,74% à 16 806,29.

** L'indice de Shenzhen, plus petit, a baissé de 0,5 %, l'indice ChiNext Composite des start-up a reculé de 0,43 % et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, a baissé de 0,73 %.

** Dans la région, l'indice MSCI des valeurs asiatiques hors Japon a reculé de 0,64 %, tandis que l'indice japonais Nikkei a baissé de 0,69 %.

** Le yuan était coté à 7,2345 pour un dollar américain, soit 0,03% de moins que la clôture précédente de 7,232.

** Les plus grands gains en pourcentage de l'indice principal Shanghai Composite ont été Zbit Semiconductor Inc, en hausse de 10,85%, suivi par QuMei Home Furnishings Group Co Ltd, gagnant 10,13%, et Anhui Xinke New Materials Co Ltd, en hausse de 10,1%.

** Les principales hausses parmi les actions H ont été China Mengniu Dairy Co Ltd, en hausse de 1,62%, suivi par Semiconductor Manufacturing International Corp, en hausse de 1,57% et Trip.com Group Ltd, en hausse de 1,17%.